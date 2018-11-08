СБУ нашла у организатора киевского «Бессмертного полка» пистолет, золото и письмо Лаврову

Если на внешнем фронте похвастаться нечем, отыщи «внутреннего врага». И показательно с ним расправься. Голодной толпе этого зрелища хватит ненадолго, но потом ведь можно и другого найти. И повторить шоу. Видимо, именно так решили поступить власти Украины, начав репрессии против местных антифашистов аккурат к годовщине 75-летия освобождения Киева от нацистской оккупации.

Пресс-релиз СБУ (национальной службы безопасности — ред.) звучит бравурно: «Проведена серия обысков у общественных деятелей, которые по заданию спецслужб РФ способствуют дестабилизации социально-политической обстановки в Украине».

После таких мощных заходов ждёшь продолжения, железобетонных доказательств «измены». И, как говорят в Одессе, «их есть у меня»! Вот СБУ на своей странице в фейсбуке демонстрирует результаты обыска у Елены Бережной. (Она один из организаторов шествия «Бессмертного полка», а также возложения цветов к памятнику освободителю Киева, советскому генералу Николаю Ватутину. Последняя акция проводится каждый год 6 ноября: в этот день в 1943 году Красная Армия выбила нацистов из Киева… а СБУ в 2018-м — двери в квартире Бережной.)

Первая же «улика с обыска» — пятиметровый баннер для уличного митинга с надписью «Не в силе добро». Видимо, подобный лозунг на Украине считается экстремистским. Следующая «зацепка в деле» — килограммовый слиток золота. (Всё-таки любят украинские «свидомые патриоты» эксплуатировать тему благородных металлов: четыре года назад президента Виктора Януковича тоже свергали под крики о «золотом батоне» в его резиденции. На деле предмет оказался не золотым, а просто позолоченным, а потом и вовсе пропал…)

Ещё одно выявленное «доказательство измены» — письмо Бережной для главы МИД РФ Сергея Лаврова. Где активистка напоминает, что на Украине есть политические заключённые. Гостайну, видимо, разгласила. Датирован документ (как видно по фотографии) апрелем 2016 года, при этом речь в нём идёт о событиях 2017 года. Хронопарадокс.

Впрочем, одна слабая женщина — для «антиукраинского заговора» маловато. Делу нужно добавить брутальности — параллельный обыск проходит у лидера Союза левых сил Украины Василия Волги. У него «нашли» некий прибор с наушниками, названный СБУ «оборудованием для тайных переговоров» (странно, что не сразу прямой провод к кремлёвской АТС). У других активистов-антифашистов (чьи фамилии не разглашаются) обнаружили пистолет, наручники и старое ружьё.

При этом, как сообщили источники «КП» в Киеве, обыски в день освобождения города прошли по меньшей мере у десяти активистов. Они не столь известны, как Бережная, и не общаются с журналистами, опасаясь ухудшить своё положение.

— Кумиры нынешней украинской власти — вожди Третьего рейха и их приспешники-бандеровцы, — сказал нам политолог Владимир Рогов. — Неудивительно, что любое упоминания о настоящих освободителях Киева (или любого другого украинского города) они считают угрозой для национальной безопасности и пытаются с помощью репрессий помещать низовой консолидации народа вокруг памяти о победе в Великой Отечественной.

КАК ЭТО БЫЛО

Бессмертный полк в Украине 2018

Руководителей националистической Украины в этом году поджидал сюрприз: люди им не верят, а следуют традициям как бы «ватников» (подробности)