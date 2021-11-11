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СБУ нашла "виноватого" в потере Крыма и Донбасса: И это не Путин

11 ноября 2021, 15:10  •  178 • Политика
Служба безопасности Украины (СБУ) нашла "виноватого" в потере Украиной Крыма и Донбасса. И, к удивлению, это не президент России Владимир Путин, как уверяют в Киеве уже почти восемь лет.
Таким человеком оказался юморист и шоумен Максим Галкин. Ещё в начале ноября СБУ включила его в свой чёрный список лиц, которые "угрожают национальной безопасности Украины", и только накануне в ведомстве объяснили почему.
В СБУ заявили, что основанием для внесения в этот список Максима Галкина "являются достаточные данные о его деятельности в ущерб Украине". В сообщении указано, что к такой деятельности относится "провоцирование сепаратистских настроений", а также "создание условий для нарушения территориальной целостности" Украины и "поддержка временной оккупации части Украины страной-агрессором и прочее".
Сам Максим Галкин пока никак не прокомментировал заявление СБУ.

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