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СБУ нашла "предателей" среди экс-депутатов Рады: Политиков обвинили в поставках вооружения из России

25 марта 2021, 00:45  •  63 • Политика
СБУ обвинила двух экс-депутатов Рады в поставках вооружения из России и подготовке к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила двух экс-депутатов Верховной рады в ввозе вооружения из России и создании "частной военной компании". Соответствующая информация появилась на сайте украинской спецслужбы в среду, 24 марта.
Согласно заявлению СБУ, Семён Семенченко и Евгений Шевченко создали военизированное вооружённое формирование для подготовки к совершению тяжких преступлений. Эти преступления были направлены в том числе против основ национальной безопасности, заявляет украинская спецслужба.
Кроме этого, по версии следствия, Семён Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации,
- говорится на сайте СБУ.
Уточняется, что ввезённая из России "контрабанда" впоследствии продавалась украинским государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам. Предположительно, речь идёт о давнем скандале, связанном с закупкой в России запчастей, которые не производят на Украине, для украинской военной техники.
Стоит отметить, что Семён Семенченко является известным украинским националистом, участвовавшим в войне в Донбассе. Также известно, что до майдана и "повышения" до депутата он был обычным уголовником.

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