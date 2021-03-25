СБУ нашла "предателей" среди экс-депутатов Рады: Политиков обвинили в поставках вооружения из России

СБУ обвинила двух экс-депутатов Рады в поставках вооружения из России и подготовке к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила двух экс-депутатов Верховной рады в ввозе вооружения из России и создании "частной военной компании". Соответствующая информация появилась на сайте украинской спецслужбы в среду, 24 марта.

Согласно заявлению СБУ, Семён Семенченко и Евгений Шевченко создали военизированное вооружённое формирование для подготовки к совершению тяжких преступлений. Эти преступления были направлены в том числе против основ национальной безопасности, заявляет украинская спецслужба.

Кроме этого, по версии следствия, Семён Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации,

- говорится на сайте СБУ.

Уточняется, что ввезённая из России "контрабанда" впоследствии продавалась украинским государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам. Предположительно, речь идёт о давнем скандале, связанном с закупкой в России запчастей, которые не производят на Украине, для украинской военной техники.

Стоит отметить, что Семён Семенченко является известным украинским националистом, участвовавшим в войне в Донбассе. Также известно, что до майдана и "повышения" до депутата он был обычным уголовником.