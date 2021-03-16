СБУ нашла доказательства "украинского предательства": В Киеве выяснили, кто сдал Крым

Служба безопасности Украины нашла доказательства "украинского предательства". В Киеве выяснили, кто же на самом деле "сдал" Крым.

Во вторник сотрудники СБУ провели обыски в зданиях Верховной рады, правительства, МИД, СНБО и в Главном научно-экспертном управлении Рады. Обыски проводились в рамках расследования дела о подготовке Харьковских соглашений, благодаря которым в 2010 году был продлён срок пребывания Черноморского флота России в Крыму. Теперь украинские власти хотят привлечь всех, кто имел отношение к этим документам, по статье "Госизмена".

"Во время обысков обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия", - пишет пресс-служба СБУ в Facebook.

В частности, как утверждают в ведомстве, украинские власти в 2010 году знали о том, что Россия собирается увеличить численность военных в Крыму, которые в дальнейшем "принимали участие в аннексии" полуострова.

О том, что правоохранительные органы хотят привлечь к ответственности депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения в 2010 году, секретарь СНБО Алексей Данилов объявил ещё на прошлой неделе. А во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании "Крымской платформы" - некоей стратегии по "возвращению" полуострова, к которой Киев хочет подключить западные страны.