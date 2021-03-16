Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
Главная / Политика

СБУ нашла доказательства "украинского предательства": В Киеве выяснили, кто сдал Крым

16 марта 2021, 20:35  •  176 • Политика
Служба безопасности Украины нашла доказательства "украинского предательства". В Киеве выяснили, кто же на самом деле "сдал" Крым.
Во вторник сотрудники СБУ провели обыски в зданиях Верховной рады, правительства, МИД, СНБО и в Главном научно-экспертном управлении Рады. Обыски проводились в рамках расследования дела о подготовке Харьковских соглашений, благодаря которым в 2010 году был продлён срок пребывания Черноморского флота России в Крыму. Теперь украинские власти хотят привлечь всех, кто имел отношение к этим документам, по статье "Госизмена".
"Во время обысков обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия", - пишет пресс-служба СБУ в Facebook.
В частности, как утверждают в ведомстве, украинские власти в 2010 году знали о том, что Россия собирается увеличить численность военных в Крыму, которые в дальнейшем "принимали участие в аннексии" полуострова.
О том, что правоохранительные органы хотят привлечь к ответственности депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения в 2010 году, секретарь СНБО Алексей Данилов объявил ещё на прошлой неделе. А во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании "Крымской платформы" - некоей стратегии по "возвращению" полуострова, к которой Киев хочет подключить западные страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



176
Источник
Похожие новости
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
16 марта 2021, 16:55
"Для Украины будет трагический конец": Китай может ударить по самому больному месту Киева
16 марта 2021, 01:20
"Горькая пилюля" для США: русские следят за "интригующим спектаклем" - Баранец
16 марта 2021, 16:55
"Хуже предательства только…": ФСБ показала видео задержания украинского шпиона
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на кур...
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей жд...
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 20:40
Министр решился "по-свойски" поговорить с Путиным: "Нас могут опрокинуть"
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.