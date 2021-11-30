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СБУ нашла более 50 «шпионов» России во власти

30 ноября 2021, 23:00  •  121 • Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) за 9 месяцев текущего года предотвратила несколько десятков попыток устроить в стране государственный переворот и выявила несколько десятков «агентов российского влияния» в украинской власти.

Об этом заявил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в ходе программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Он заявил, что только по материалам департамента кибербезопасности СБУ было открыто 45 производств по статье о подготовке к захвату государственной власти, подчеркнув, что открытие уголовного производства по подготовке к госперевороту не является уникальным событием для СБУ.

«Статья 109 - приготовление к действиям, направленным на свержение конституционного строя или захват государственной власти, по которой было открыто производство, это лишь один пример того, как РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране. По этой статье с начала года лишь департаментом кибербезопасности СБУ было открыто 45 производств, уже есть 34 подозрения и также около 30 приговоров суда. То есть это не есть что-то уникальное», - сказал Витюк.

Витюк рассказал также, что СБУ постоянно работает над выявлением «российских шпионов» в украинской власти.

«СБУ системно работает по выявлению агентуры иностранных спецслужб. В частности, за 9 месяцев текущего года задокументированных агентов российского влияния было более 50», - заявил он.

Витюк не стал раскрывать органы, где СБУ обнаружила «российских шпионов».

«С точки зрения оперативной и контрразведывательной нецелесообразно указывать на какие-то органы, где могут находиться шпионы», - подчеркнул он.

26 ноября на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский заявил об некой имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря. Ринат Ахметов, который пребывает в стадии обострения конфликта с президентом, гневно отверг подобные обвинения со стороны Зеленского.

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