СБУ нашла более 50 «шпионов» России во власти

Служба безопасности Украины (СБУ) за 9 месяцев текущего года предотвратила несколько десятков попыток устроить в стране государственный переворот и выявила несколько десятков «агентов российского влияния» в украинской власти.Об этом заявил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в ходе программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.Он заявил, что только по материалам департамента кибербезопасности СБУ было открыто 45 производств по статье о подготовке к захвату государственной власти, подчеркнув, что открытие уголовного производства по подготовке к госперевороту не является уникальным событием для СБУ.«Статья 109 - приготовление к действиям, направленным на свержение конституционного строя или захват государственной власти, по которой было открыто производство, это лишь один пример того, как РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране. По этой статье с начала года лишь департаментом кибербезопасности СБУ было открыто 45 производств, уже есть 34 подозрения и также около 30 приговоров суда. То есть это не есть что-то уникальное», - сказал Витюк.Витюк рассказал также, что СБУ постоянно работает над выявлением «российских шпионов» в украинской власти.«СБУ системно работает по выявлению агентуры иностранных спецслужб. В частности, за 9 месяцев текущего года задокументированных агентов российского влияния было более 50», - заявил он.Витюк не стал раскрывать органы, где СБУ обнаружила «российских шпионов».«С точки зрения оперативной и контрразведывательной нецелесообразно указывать на какие-то органы, где могут находиться шпионы», - подчеркнул он.26 ноября на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский заявил об некой имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря. Ринат Ахметов, который пребывает в стадии обострения конфликта с президентом, гневно отверг подобные обвинения со стороны Зеленского.