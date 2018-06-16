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СБУ направила провайдерам письмо с требованием заблокировать почти 200 интернет-ресурсов

16 июня 2018, 01:39  •  66 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) отправила провайдерам письмо с требованием заблокировать 181 интернет-ресурс.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Список новых запрещённых на Украине сайтов занял четыре страницы. Документ оказался в распоряжении интернет-издания. 

В документе присутствуют самопровозглашённые ДНР и ЛНР, официальные российские информационные агентства и крымские ресурсы.

В конце мая СБУ заблокировала на Украине работу компаний по продаже авиабилетов в Крым.

В 2017 году украинский лидер Пётр Порошенко поручил правительству разработать законопроект, который будет предусматривать блокирование интернет-сайтов по решению суда.

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