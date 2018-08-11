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СБУ начала проверку после посещения Крыма словацким депутатом

11 августа 2018, 13:09  •  100 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала проверку в связи с посещением Крыма депутатом Национального совета Словакии Петером Марчеком.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сообщаем, что сейчас осуществляется проверка по этому факту. По её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Украины», — заявили в СБУ.

1 августа Марчек после посещения Крыма заявил, что считает полуостров русским. Он также выразил сожаление в связи с политическим давлением Киева на словацкую делегацию из-за посещения полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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