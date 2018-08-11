СБУ начала проверку после посещения Крыма словацким депутатом

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала проверку в связи с посещением Крыма депутатом Национального совета Словакии Петером Марчеком.

Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сообщаем, что сейчас осуществляется проверка по этому факту. По её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Украины», — заявили в СБУ.

1 августа Марчек после посещения Крыма заявил, что считает полуостров русским. Он также выразил сожаление в связи с политическим давлением Киева на словацкую делегацию из-за посещения полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.