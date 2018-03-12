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СБУ начала охоту на граждан Украины, симпатизирующих России
12 марта 2018, 17:39 • 313 • В мире
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская открыто заявила о массовых обысках по всем регионам страны.
СБУ, по сути, объявила войну своим же гражданам. Так, сегодня у себя на странице Facebook пресс-секретарь службы Елена Гитлянская открыто заявила о масштабных обысках в стране.
По ее словам, представители службы приходят к тем, кто "способствует России в проведении антиукраинских акций". Она абсолютно убеждена, что за всеми демаршами населения стоит именно Россия. Поэтому все, кто не поддерживает нынешнюю политику властей, должны быть подвергнуты обыскам. На данный момент известно о более чем 25 обысках, которые были организованы в разных регионах.
Раскрыть подробности Гитлянская отказалась. Единственное, что она уточнила, что у некоторых найдены пропагандистские (заметим, в ее понимании) материалы, даже взрывчатка. Однако кто эти люди, пресс-секретарь не раскрыла. Есть те, кто "имеет отношение к журналистскому цеху", заключила представитель СБУ.
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