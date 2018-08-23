СБУ ко Дню независимости Украины отыскала 8 «предателей родины»

Служба безопасности Украины вычислила интернет-пропагандистов, которые якобы «публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти».

Восемь человек были обвинены СБУ в интернет-пропаганде антиукраинской позиции. Как говорится в сообщении ведомства, граждане в соцсетях выказывали призывы к нарушению территориальной целостности страны.

В пресс-службе СБУ заявили, что правонарушители размещали в соцсетях посты соответствующей направленности.

Помимо этого, нарушители «публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти» приуроченные ко Дню независимости Украины, который состоится 24 августа.

Отмечается, что сотрудник СБУ раскрыли «пророссийских пропагандистов» в Одессе, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Житомирской областях.

В СБУ призвали граждан, которые прочли посты нарушителей не поддаваться на провокации и не распространять их сообщения в соцсетях.