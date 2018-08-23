|
СБУ ко Дню независимости Украины отыскала 8 «предателей родины»
23 августа 2018, 21:09 • 79 • В мире
Служба безопасности Украины вычислила интернет-пропагандистов, которые якобы «публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти».
Восемь человек были обвинены СБУ в интернет-пропаганде антиукраинской позиции. Как говорится в сообщении ведомства, граждане в соцсетях выказывали призывы к нарушению территориальной целостности страны.
В пресс-службе СБУ заявили, что правонарушители размещали в соцсетях посты соответствующей направленности.
Помимо этого, нарушители «публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти» приуроченные ко Дню независимости Украины, который состоится 24 августа.
Отмечается, что сотрудник СБУ раскрыли «пророссийских пропагандистов» в Одессе, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Житомирской областях.
В СБУ призвали граждан, которые прочли посты нарушителей не поддаваться на провокации и не распространять их сообщения в соцсетях.
Подпишитесь на нас
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 августа 2018, 01:28
|
20 августа 2018, 03:39
|
19 августа 2018, 00:09
|
18 августа 2018, 15:54
|
18 августа 2018, 01:24
|
21 августа 2018, 02:40
|
22 августа 2018, 13:54