СБУ избавляется от токсичных агентов? • 171 • Украина

Один из «героев» майдана, известный провокатор и автор блокады Донбасса Семён Семенченко отправлен под арест до 24 мая без права залога. Такое решение принял судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова.



Семенченко на волне майдана избирался депутатом Верховной рады. Командовал батальоном «Донбасс». В суд на него подало СБУ, которая подозревает его в создании, участии и руководстве незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 28, часть 2 и часть 3 статьи 260 Уголовного кодекса ) - «частной военной компании».



Согласитесь: дело приняло неожиданный поворот: прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк отправил икону майдана в СИЗО без права выхода под залог, учитывая тяжесть преступление против общественной безопасности и существующие риски. Арест Семенченко последовал за отправкой на нары Стерненко, известного активиста, работавшего на СБУ. Деятельность Стерненко и его тесные связи с СБУ разоблачил другой бывший агент «эскадронов смерти» - незаконных вооруженных формирований, подконтрольных СБУ - Евгений Василькевич. Последний в настоящее время находится в лагере для беженцев в Голландии. Василькевич превратился в настоящую головную боль спецслужб Украины. Он на фактах и в деталях в многочисленных интервью украинским, российским и западным СМИ раскрывает деятельность созданных СБУ времен Петра Порошенко полувоенных формирований, которые занимались убийствами, похищениями и терроризировали инакомыслящих граждан Украины. Им подбрасывали георгиевские ленточки, гранаты, листовки для создания видимости подполья, якобы руководимого ФСБ. Сотни людей были арестованы, возбуждены многочисленные дела о «госизмене». Выясняется, что все это было частью кампании СБУ по запугиванию населения и создания видимости «широкой агентурной сети» России, которая якобы пронизывало все украинское общество.



Разоблачения из Голландии приобрели столь резонансный характер, что Международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению дело экс-агента СБУ Василькевича о пытках и насилии не только в отношении него, но и тех преступлениях, которые совершали «эскадроны смерти». Скандал с разоблачениями стал принимать весьма опасный для СБУ характер. Сначала глава СБУ Иван Баканов сделал заявление, что ему не известен агент Василькевич. Далее последовал арест Стерненко, которого упрятали за решетку скорее всего не случайно: он стал очень токсичным для СБУ, так как Василькевич из Голландии в подробностях рассказывал, как он и Стерненко на конспиративных квартирах в Киеве получали задания. В такой ситуации, похоже, СБУ принимает решение выпустить в эфир украинских телеканалов действующего генерала СБУ Василия Вовка, который во времена Порошенко возглавлял следственное управление СБУ. И генерал начинает каяться: он публично признает, что все громкие разоблачения экс-агента Василькевича являются правдой. На Украине грянул очередной скандал: вся грязь с бандитскими формированиями в недрах спецслужб Украины полезла наружу.



Почему вдруг СБУ пошло на столь радикальный шаг? Ответ дал сам генерал Вовк: мол, все эти преступления совершали не связанные с конторой группы боевиков. А страдали, правду за Родину, невинные люди вроде Василькевича. По словам генерал, СБУ уже ведет свое собственное расследование всех этих преступлений и служба тут не при чем. Становится понятным, что СБУ готова откреститься и списать в утиль своих бывших агентов вроде Стерненко. И в этом списке и Семенченко.



В чем его обвиняет СБУ? Напомню, что 24 марта в СБУ сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. В деле фигурируют бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ». На следующий день в СБУ заявили, что Семенченко "был фактически организатором, руководителем и непосредственно заключал трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формировании)". А Шевченко, "который выполнял ролевое участие, в частности, обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов».



СБУ не называет эти формирования «эскадронами смерти». Но факты сами по себе убойные. И сдача Стерненко и Семенченко преследует своей целью скрыть размах деятельности полувоенных формирований. По словам Василькевича, численность «эскадронов смерти» на Украине достигала 27 тысяч. Они охватывали всю страну. В Киеве на конспиративных квартирах проходили инструктажи руководителей групп, в которые входили в десятки отморозков. Им ставили задачи избиения оппозиционеров, нападения на суды, организацию протестов и прочих спецакций.



Для того, чтобы скрыть масштаб преступления режима Порошенко и его кураторов и появился генерал Вовк. Он признал, что на Украине существуют так называемые «эскадроны смерти» и внесудебные расправы над неугодными. Но генерал списывает все эти преступления на, якобы, третьих лиц, не связанных с СБУ, которые совершались «ради спасения государственности». Схема весьма примитивная: мол, палку перегнули не сами СБУ, а исполнители. «Я вам говорю честно, я ничего не скрываю. Они были инспирированы отдельными лицами, которые на тот момент не подчинялись главному управлению Службы Безопасности Украины в Киеве, и по данным фактам ведётся уголовное расследование». - оправдывается генерал. И даже пообещал провести с разоблачителем Василькевичем совместный эфир. СБУ явно пугает перспектива оказаться в числе обвиняемых в Гааге преступлениях против человечности на Украине. Вот и запущена кампания «очищения рядов» и разоблачения бандитских групп вроде Семена Семенченко. В Гааге перед судьями должен явиться чистый и непорочный образ обновленной спецслужбы Украины, которая сама избавилась от балласта. И если и были преступления, то ради «государственности», которая была поставлена под угрозу «российской агрессией».



Напомним, ранее «Антифашист» неоднократно рассказывал историю украинского общественного активиста, организатора движения Femen Евгения Василькевича, которого вынудили стать агентом СБУ. Кураторы поручали ему ряд заданий, среди которых, к примеру, была и задача раскрутить одесского радикала-убийцу Сергея Стерненко в прессе как героя. В процессе взаимодействия с СБУ Василькевичу стало понятно, что в стране существуют «эскадроны смерти», которые ликвидируют неугодных граждан и отработанных агентов. Василькевич понял, что аналогичная судьба ожидает и его, в связи с чем принял решение порвать с СБУ и бежать в Нидерланды в поисках политического убежища.

Один из «героев» майдана, известный провокатор и автор блокады Донбасса Семён Семенченко отправлен под арест до 24 мая без права залога. Такое решение принял судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова.Семенченко на волне майдана избирался депутатом Верховной рады. Командовал батальоном «Донбасс». В суд на него подало СБУ, которая подозревает его в создании, участии и руководстве незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 28, часть 2 и часть 3 статьи 260 Уголовного кодекса ) - «частной военной компании».Согласитесь: дело приняло неожиданный поворот: прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк отправил икону майдана в СИЗО без права выхода под залог, учитывая тяжесть преступление против общественной безопасности и существующие риски. Арест Семенченко последовал за отправкой на нары Стерненко, известного активиста, работавшего на СБУ. Деятельность Стерненко и его тесные связи с СБУ разоблачил другой бывший агент «эскадронов смерти» - незаконных вооруженных формирований, подконтрольных СБУ - Евгений Василькевич. Последний в настоящее время находится в лагере для беженцев в Голландии. Василькевич превратился в настоящую головную боль спецслужб Украины. Он на фактах и в деталях в многочисленных интервью украинским, российским и западным СМИ раскрывает деятельность созданных СБУ времен Петра Порошенко полувоенных формирований, которые занимались убийствами, похищениями и терроризировали инакомыслящих граждан Украины. Им подбрасывали георгиевские ленточки, гранаты, листовки для создания видимости подполья, якобы руководимого ФСБ. Сотни людей были арестованы, возбуждены многочисленные дела о «госизмене». Выясняется, что все это было частью кампании СБУ по запугиванию населения и создания видимости «широкой агентурной сети» России, которая якобы пронизывало все украинское общество.Разоблачения из Голландии приобрели столь резонансный характер, что Международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению дело экс-агента СБУ Василькевича о пытках и насилии не только в отношении него, но и тех преступлениях, которые совершали «эскадроны смерти». Скандал с разоблачениями стал принимать весьма опасный для СБУ характер. Сначала глава СБУ Иван Баканов сделал заявление, что ему не известен агент Василькевич. Далее последовал арест Стерненко, которого упрятали за решетку скорее всего не случайно: он стал очень токсичным для СБУ, так как Василькевич из Голландии в подробностях рассказывал, как он и Стерненко на конспиративных квартирах в Киеве получали задания. В такой ситуации, похоже, СБУ принимает решение выпустить в эфир украинских телеканалов действующего генерала СБУ Василия Вовка, который во времена Порошенко возглавлял следственное управление СБУ. И генерал начинает каяться: он публично признает, что все громкие разоблачения экс-агента Василькевича являются правдой. На Украине грянул очередной скандал: вся грязь с бандитскими формированиями в недрах спецслужб Украины полезла наружу.Почему вдруг СБУ пошло на столь радикальный шаг? Ответ дал сам генерал Вовк: мол, все эти преступления совершали не связанные с конторой группы боевиков. А страдали, правду за Родину, невинные люди вроде Василькевича. По словам генерал, СБУ уже ведет свое собственное расследование всех этих преступлений и служба тут не при чем. Становится понятным, что СБУ готова откреститься и списать в утиль своих бывших агентов вроде Стерненко. И в этом списке и Семенченко.В чем его обвиняет СБУ? Напомню, что 24 марта в СБУ сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. В деле фигурируют бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ». На следующий день в СБУ заявили, что Семенченко "был фактически организатором, руководителем и непосредственно заключал трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формировании)". А Шевченко, "который выполнял ролевое участие, в частности, обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов».СБУ не называет эти формирования «эскадронами смерти». Но факты сами по себе убойные. И сдача Стерненко и Семенченко преследует своей целью скрыть размах деятельности полувоенных формирований. По словам Василькевича, численность «эскадронов смерти» на Украине достигала 27 тысяч. Они охватывали всю страну. В Киеве на конспиративных квартирах проходили инструктажи руководителей групп, в которые входили в десятки отморозков. Им ставили задачи избиения оппозиционеров, нападения на суды, организацию протестов и прочих спецакций.Для того, чтобы скрыть масштаб преступления режима Порошенко и его кураторов и появился генерал Вовк. Он признал, что на Украине существуют так называемые «эскадроны смерти» и внесудебные расправы над неугодными. Но генерал списывает все эти преступления на, якобы, третьих лиц, не связанных с СБУ, которые совершались «ради спасения государственности». Схема весьма примитивная: мол, палку перегнули не сами СБУ, а исполнители. «Я вам говорю честно, я ничего не скрываю. Они были инспирированы отдельными лицами, которые на тот момент не подчинялись главному управлению Службы Безопасности Украины в Киеве, и по данным фактам ведётся уголовное расследование». - оправдывается генерал. И даже пообещал провести с разоблачителем Василькевичем совместный эфир. СБУ явно пугает перспектива оказаться в числе обвиняемых в Гааге преступлениях против человечности на Украине. Вот и запущена кампания «очищения рядов» и разоблачения бандитских групп вроде Семена Семенченко. В Гааге перед судьями должен явиться чистый и непорочный образ обновленной спецслужбы Украины, которая сама избавилась от балласта. И если и были преступления, то ради «государственности», которая была поставлена под угрозу «российской агрессией».Напомним, ранее «Антифашист» неоднократно рассказывал историю украинского общественного активиста, организатора движения Femen Евгения Василькевича, которого вынудили стать агентом СБУ. Кураторы поручали ему ряд заданий, среди которых, к примеру, была и задача раскрутить одесского радикала-убийцу Сергея Стерненко в прессе как героя. В процессе взаимодействия с СБУ Василькевичу стало понятно, что в стране существуют «эскадроны смерти», которые ликвидируют неугодных граждан и отработанных агентов. Василькевич понял, что аналогичная судьба ожидает и его, в связи с чем принял решение порвать с СБУ и бежать в Нидерланды в поисках политического убежища. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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