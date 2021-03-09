СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене. Вызывали Порошенко, но он не приехал

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука по делу о госизмене. На допрос также вызвали бывшего президента страны Петра Порошенко, но он не приехал.

Лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во вторник дал показания сотрудникам СБУ, сообщает источник в украинских правоохранительных органах.

В разговоре с агентством "Интерфакс" он заявил, что допрос проводился в рамках расследования дела о госизмене. На допрос также был вызван бывший президент Украины Пётр Порошенко, однако он не приехал.

Предположительно, речь идёт о телефонном разговоре, который якобы состоялся между Медведчуком и бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым в декабре 2014 года. Люди, чьи голоса приписывают Медведчуку и Суркову, обсудили развитие торговых отношений с Крымом и обмен пленными. Примечательно, что Медведчук на тот момент был официально назначен уполномоченным по обмену пленными со стороны Украины. Из разговора становится ясно, что мандат о назначении на эту должность оппозиционер получил с подачи экс-президента Украины Петра Порошенко.

Отметим также, что в феврале действующий президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против Медведчука, его супруги и ряда других оппозиционных политиков. В связи с этим "Оппозиционная платформа" заявила, что готовит импичмент Зеленскому, поскольку украинское законодательство запрещает применение санкций против украинских граждан.