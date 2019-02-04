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СБУ блокировала трансляцию российского телеканала в Ивано-Франковской области
04 февраля 2019, 17:24 • 106 • Украина
Служба безопасности Украины заблокировала трансляцию российского христианского телеканала «Телерадиосеть благих новостей» после жалобы жителя в отеле «Маковица» в городе Яремче Ивано-Франковской области.
© pixabay.com
Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
«Совместными усилиями представителя Национального совета в Ивано-Франковской области и Управления СБУ в гостинице города Яремче прекращена трансляция российского телевизионного канала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный телеканал ограничен для распространения на территории Украины с конца августа 2016 года и в гостинице вещание осуществлялось через спутник.
В конце декабря в СБУ блокировали ретрансляции российских телеканалов (в частности, RT) в Винницкой области.
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