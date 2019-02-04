СБУ блокировала трансляцию российского телеканала в Ивано-Франковской области

Служба безопасности Украины заблокировала трансляцию российского христианского телеканала «Телерадиосеть благих новостей» после жалобы жителя в отеле «Маковица» в городе Яремче Ивано-Франковской области.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

«Совместными усилиями представителя Национального совета в Ивано-Франковской области и Управления СБУ в гостинице города Яремче прекращена трансляция российского телевизионного канала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный телеканал ограничен для распространения на территории Украины с конца августа 2016 года и в гостинице вещание осуществлялось через спутник.

В конце декабря в СБУ блокировали ретрансляции российских телеканалов (в частности, RT) в Винницкой области.