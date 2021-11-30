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СБУ: 7 тысяч сотрудников спецслужб РФ работают на дестабилизацию Украины

30 ноября 2021, 23:00  •  107 • Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) располагает данными о том, что украинским вопросом занимаются около семи тысяч сотрудников спецслужб Российской Федерации.

При этом сотрудники российских спецслужб занимаются тем, что «расшатывают и дестабилизируют» на Украине ситуацию.

Про это в эфире программы «Свободы слова» на украинском ТВ заявил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

«Сегодня с территории Российской Федерации по Украине работают около 7 000 сотрудников спецслужб», - сообщил Витюк.

Он добавил, что с начала этого года Департамент кибербезопасности СБУ заблокировал 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов, прекратил деятельность около 20 «ботоферм» мощностью более 150 тысяч аккаунтов.

«Это якобы 150 000 человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут и дают оценку событиям. Нами была проведена беспрецедентная спецоперация против хакерской группы "Армагедон", штатно находившейся в ФСБ России и действовавшей с территории Крыма», - уверил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ.

Ранее СБУ систематически сообщала, что прекращала деятельность «агентов ФСБ» на Украине. Среди них много таких, кто охотился за «новейшими украинскими военными разработками», либо же их передавал, либо же выполнял российские «военные заказы» и замышлял диверсии. Однако попадались и пенсионерки, которые размещали в соцсетях советскую символику.

Напомним также, Витюк в этом же эфире сообщил, что СБУ с начала 2021 года открыла 45 производств по подготовке к госперевороту и нашла более 50 «шпионов» России во власти.

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