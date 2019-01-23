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«Сбросили маски»: почему американские спецслужбы назвали Россию и Китай главными противниками США

23 января 2019, 23:39  •  65 • В мире
Китай выразил протест в связи с публикацией в США национальной стратегии в сфере разведки, в которой Пекин и Москва названы «противниками» Вашингтона. В ней отмечается, что РФ и КНР «бросают вызов» Соединённым Штатам, стремясь увеличить своё влияние на мировой арене. По мнению экспертов, резкая риторика со стороны американцев говорит об их желании усилить давление на Москву и Пекин, в том числе используя инструментарий спецслужб.
 
Офис директора Национальной разведки США Reuters © Yuri Gripas
 

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 23 января выразила протест Соединённым Штатам в ответ на публикацию американской национальной стратегии в сфере разведки, в которой Китай и Россия названы «противниками» США.

«Мы обратили внимание на упомянутые вами формулировки в только что опубликованной в США обновлённой версии национальной стратегии США в сфере разведки. США выпустили целый ряд подобных докладов, в которых выдвигаются необоснованные обвинения в отношении России и Китая. Мы выражаем протест в связи с этим», — цитирует РИА Новости заявление официального представителя китайского Министерства иностранных дел.

Днём ранее Национальная разведка США — ведомство, координирующее работу 17 американских секретных служб, — обнародовала новую национальную стратегию в сфере разведки. В ней на первое место поставлены угрозы, исходящие от «традиционных противников», к которым Вашингтон относит Россию и Китай. 

В предыдущей версии документа, вышедшей в сентябре 2014 года, термин «противники» по отношению к России и Китаю не применялся, хотя и подчёркивалось, что обе страны «бросают вызов интересам США».

«Эти противники бросают нам вызов в военной сфере (в том, что касается традиционных, нетрадиционных, гибридных и асимметричных средств), в экономической и политической сферах, — подчёркивается в разведывательной стратегии США. — Россия, вероятно, продолжит прилагать усилия для увеличения своего влияния и значения, что может вступить в конфликт с задачами и приоритетами Соединённых Штатов в целом ряде регионов. Сохраняются опасения и относительно модернизации китайских вооружённых сил, а также стремления Китая к экономическому и территориальному господству в Тихоокеанском регионе и за его пределами».

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В то же время новый стратегический документ США подчёркивает, что с Китаем, в отличие от России, возможно и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, в частности в вопросе денуклеаризации КНДР.

Ещё одна страна, которая, по мнению американских разведчиков, угрожает Соединённым Штатам, — это Иран, который якобы поддерживает террористов, разрабатывает ядерное оружие и ракетные средства его доставки, а также оказывает помощь противникам США.

«В целом «перечисление» в качестве основных «супостатов» России и Китая копирует аналогичные моменты в стратегии национальной безопасности 2017 года», — отметил в интервью RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

Тот документ представил общественности президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 18 декабря 2017-го.

  • Президент США Дональд Трамп представляет стратегию национальной безопасности 18 декабря 2017 года
  • Reuters
  • © Joshua Roberts

По словам эксперта, применительно к сфере функционирования разведсообщества такая расстановка приоритетов в доктринальном документе призвана обосновать новые действия против Москвы и Пекина с активным использованием спецслужб.

«То, что в национальной стратегии в сфере разведки говорят в первую очередь о России и Китае, значит, что приоритетным направлением разведывательной активности будет деятельность именно против России и Китая, — утверждает Манойло. — Это и деятельность против разведок и спецслужб, и приобретение агентуры, и подрывные мероприятия разного рода, и даже подкуп чиновников и должностных лиц».

Меняющийся мир

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В новой стратегии национальной разведки США отмечается также, что «традиционные противники» Вашингтона пытаются использовать в своих целях изменения, происходящие в сфере международной политики, «включая ослабление сложившегося после Второй мировой войны международного порядка и господства западных демократических идеалов, укрепление изоляционистских тенденций на Западе и изменения в глобальной экономике».

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, особое внимание, которое уделено в новом американском стратегическом документе России и Китаю, связано с тем, что именно эти страны ставят под сомнение прежнюю однополярную модель международных отношений.

«Любая страна, которая уходит из-под диктата Америки, объявляется врагом, поскольку она посягает на американскую исключительность, — считает Судаков. — А именно эта исключительность лежала в основе глобализма, когда другие страны принимали американские стандарты и играли исключительно в интересах Америки».

Как подчёркивает Андрей Манойло, обвинения в адрес Москвы и Пекина в подрыве демократических идеалов — не что иное, как «околополитическая демагогия», к которой Вашингтон прибегает за неимением других доказательств угроз, исходящих от этих стран.

«Очевидно, что для отдельно взятого гражданина США, например фермера в Канзасе, ни Россия, ни Китай опасности не представляют. Соответственно, остаётся демократический мир, свободы — вещи весьма абстрактные», — отмечает Манойло.

По мнению американских разведчиков, Россия и Китай бросают вызов американцам и в высокотехнологичных отраслях. Подчёркивается, в частности, что Москва и Пекин могут обладать оружием, позволяющим уничтожать американские спутники на орбите Земли, тем самым ликвидируя преимущества США в сфере космической разведки. Отмечается также и то, что возможности «противников» растут и в киберсфере.

  • Китайские военные
  • AFP
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«По мере того, как кибервозможности наших противников будут расти, они будут представлять всё бо́льшую угрозу для безопасности США, в том числе для важнейшей инфраструктуры, здоровья и безопасности граждан, экономического процветания и стабильности», — подчёркивается в новой американской разведстратегии.

Ставка на технологии

Чтобы соответствовать меняющимся реалиям современного мира, разведка США, по мнению составителей Национальной стратегии, должна модернизироваться. В частности, особое внимание уделено совершенствованию аналитической составляющей деятельности разведывательных органов, интеграции в этих целях с академическим и экспертным сообществом.  

  • Директор Национальной разведки США Дэн Коутс
  • Reuters
  • © Aaron P. Bernstein

Как отметил 22 января директор национальной разведки США Дэн Коутс, важным императивом является технологическое совершенствование работы американских разведывательных ведомств в мире, где объёмы и скорость передачи информации увеличиваются. Например, по его словам, большие ожидания связаны с переходом к использованию искусственного интеллекта для анализа больших массивов данных.

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В числе задач, стоящих перед американским разведсообществом, также перечислены разработка новых методов количественного анализа, усиление взаимодействия и взаимопонимания между разведывательными ведомствами в самих США и с партнёрами в других странах. В области кибербезопасности американской разведке поставлена задача получения информации о планах действия в этой области лидеров стран-противников и максимальной интеграции разведывательных планов со стратегиями противодействия в военной, дипломатической и финансовой сферах.

По мнению Андрея Манойло, содержание новой Стратегии разведывательной деятельности больше напоминает «черновик записки конгрессу о выделении новых ассигнований».

«Там перечислены те угрозы, которые понятны для конгрессменов и сенаторов, не имеющих ни военного, ни разведывательного образования, — подчеркнул Манойло в беседе с RT. — Эти кибервторжения в холодильники простых американцев, сбивание спутников — всё это финансовый блок, не имеющий отношения к реальной работе, выбивание денег из конгресса».

Словарь конфликта

Национальная стратегия в сфере разведки США — не единственный недавний стратегический документ, где по отношению к Москве и Пекину Вашингтон официально употребляет термин «противники». Так, например, в вышедшем недавно Обзоре политики в области противоракетной обороны Россия, Китай, Иран и КНДР именуются «вероятными противниками». 

В то же время в представленной в конце 2017 года Стратегии национальной безопасности США в отношении России и Китая использовалось определение «ревизионистские державы». Вышедшая год назад «Национальная оборонная стратегия» Соединённых Штатов рассматривала отношения между Москвой и Пекином с одной стороны и США с другой как «стратегическое соперничество».  

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При этом в обнародованном в феврале 2018-го «Обзоре ядерной политики США» термин «потенциальные противники» хотя и использовался в одном контексте с описанием потенциала или позиции Москвы и Пекина, одновременно подчёркивалось, что «Соединённые Штаты не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками и стараются поддерживать стабильные отношения с обеими странами». 

«США сбросили маски и стали называть вещи своими именами, — так прокомментировал изменения в лексиконе Белого дома Сергей Судаков. — Долгое время США скрывали свои намерения, говорили о конкуренции, но последнее время решили расставить точки над «и».

По словам эксперта, новая риторика означает и новый подход к отношениям с КНР и нашей страной.

«Методы борьбы меняются. Когда вы конкурируете друг с другом — вы соперники, у вас есть определённые общие правила игры, а если вы становитесь противниками, то все ваши прежние договорённости обнуляются, — подчёркивает Судаков. — Мы вступаем в эпоху конфронтации, когда все средства хороши».

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