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«Сброс политического напряжения»: сможет ли Евросоюз преодолеть миграционный кризис благодаря новому соглашению
29 июня 2018, 14:54 • 88 • В мире
Лидерам стран ЕС на саммите в Брюсселе удалось выработать соглашение о размещении мигрантов. Переговоры продолжались более 15 часов, и не все стороны остались полностью удовлетворены их результатами. Из основных положений итогового документа — отмена квот, отказ от положений Дублинских соглашений, а также создание специальных центров размещения беженцев как за пределами ЕС, так и на его территории. Однако, как отмечают опрошенные RT эксперты, пока договорённости существуют только на бумаге и реализовать их будет чрезвычайно сложно. Кроме того, по данным источников, Брюссель продлил санкции в отношении России. Об этих и других темах, которые обсуждались на саммите ЕС, в материале RT.
Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Брюссель, Бельгия, 28 июня 2018 Reuters © Stephanie Lecocq
В четверг, 28 июня, в Брюсселе стартовал саммит ЕС. В этом году традиционная встреча в формате Европейского совета — высшего политического органа Евросоюза — главным образом посвящена проблеме миграции.
У стран ЕС было много разногласий в вопросе, как урегулировать кризис. Переговоры длились более 15 часов. К соглашению страны пришли лишь в пятницу, в 5:30 утра по московскому времени, а началась встреча в четверг днём.
Уже ближе к ночи СМИ сообщили, что первую редакцию итогового документа заблокировал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который выступал за ужесточение миграционной политики ЕС. К утру стороны смогли достичь компромисса, однако окончательное решение подверг критике глава правительства Испании Педро Санчес. Он назвал его неудовлетворительным.
При этом Санчес подчеркнул, что большим достижением саммита стало «признание, что западные районы Средиземноморья сталкиваются с наиболее серьёзными последствиями миграционного кризиса».
Канцлер Германии Ангела Меркель в то же время назвала согласование общего текста по миграции «хорошим посылом».
«После сегодняшнего дня я настроена оптимистично: мы сможем и дальше работать, несмотря на то, что должны преодолеть различия во взглядах», — отметила Меркель.
«Разделение ответственности»
Согласно документу, Евросоюз устанавливает новые правила приёма мигрантов, спасённых в акватории Средиземного моря. Также предусматривается реформирование Дублинских соглашений о распределении беженцев. В соответствии с ними ответственность за принятие или непринятие того или иного беженца в первую очередь лежит на государстве, через которое проситель убежища впервые въехал в ЕС. Это ограничивает возможность перераспределять миграционные потоки.
«Отныне Италия не одна. Устанавливается новый, всеобъемлющий принцип приёма мигрантов и их спасения. И признаётся главный принцип: любой прибывающий в Италию прибывает в Европу», — сказал журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Он также отметил, что спасательные операции в Средиземном море «теперь опираются на принцип разделения ответственности» между странами. Кроме того, государства Евросоюза обязались финансировать фонд помощи африканским странам, так как они являются основным источником мигрантов, прибывающих в Италию. Этот пункт был одним из ключевых требований Италии к ЕС.
Канцлер Германии заявила, что Турция «много делает для беженцев» и анонсировала второй транш Анкаре, которая ранее заключила с ЕС соглашение, согласно которому обязалась задержать беженцев на границе с Европой. Вместе с тем Брюссель планирует до 2020 года усилить Агентство по контролю границ Frontex — специальную организацию, созданную в рамках Евросоюза для охраны внешних границ блока.
Кроме того, в итоговом соглашении содержится пункт о расселении беженцев внутри Евросоюза — страны теперь принимают мигрантов добровольно.
«Это (добровольное расселение. — RT) очень хороший компромисс. Мы достигли того, к чему стремились. Есть положение на тему переселения на добровольной основе. Мы очень довольны», — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.
«Беженцы не должны принимать решение, в какой стране им оставаться», — подчеркнула Меркель.
В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал большим достижением договорённость о создании центров высадки нелегальных мигрантов за пределами ЕС, на котором настаивала Вена. Эту меру поддержали страны «вышеградской четвёрки» (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), а также Нидерланды, Дания и Болгария.
«Мы рады, что впервые удалось предусмотреть центры выгрузки (мигрантов — RT.) вне ЕС. Мы долгое время требовали, чтобы такие зоны безопасности или центры высадки существовали вне Европы. И эта идея осуществилась и зафиксирована в тексте», — отметил Курц.
Президент Франции Эммануэль Макрон упомянул и создание центров по приёму беженцев в Европе. По мнению главы Пятой республики, такие центры помогут «лучше организовать этот приём».
«Сегодняшний этап был важен. Многие предсказывали невозможность достижения соглашения и триумф национальных решений, но сегодня мы получили европейское решение», — заявил Макрон.
Главное достижение встречи — отмена принудительных мер, заявил RT доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
«Нельзя сказать, что они решили все проблемы. Наверное, самый главный момент в этом соглашении — теперь страны сами будут принимать решения, готовы они размещать беженцев на своей территории или нет», — подчеркнул юрист
Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в разговоре с RT выразил мнение, что о разрешении кризиса говорить пока рано.
«Евросоюз не в состоянии справиться с потоком мигрантов, и пока вся его активность — подготовка очередных новых документов по этой теме. Но главная проблема в том, что нет согласованности внутри самих стран ЕС, у которых разный подход к преодолению сложившейся ситуации.
По оценке Трофимчука, проблемы с принятыми договорённостями по дальнейшему сокращению притока мигрантов могут возникнуть на этапе их непосредственной реализации.
«Саммит ЕС принял декларацию. Она согласовывалась трудно, и пока что это просто бумажный документ. Но на практике его реализовывать будет очень сложно, потому что разногласия между странами Евросоюза по факту так и не преодолены. Смысл декларации в сбросе напряжения, политического пара», — подчеркнул эксперт.
«Разброс мнений»
В рамках саммита обсуждаются и другие темы. Так, согласно источникам, был продлён на 6 месяцев пакет санкций, касающийся выполнения Минских соглашений, хотя в документе, принятом по итогам встречи, об этом не сообщается. Отметим, в Москве неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной минских договорённостей.
Накануне переговоров премьер-министр Польши отметил высокую вероятность продления санкционного режима.
«Думаю, что у нас получится их (другие страны ЕС. — RT) убедить в необходимости нового продления. Большая вероятность, что саммит решит продлить эти санкции», — подчеркнул он.
Ранее глава правительства Италии Джузеппе Конте высказался против автоматического продления ограничительных мер.
Депутат Европейского парламента Марио Боргезио в беседе с RT ранее также прокомментировал возможность снятия санкций. Он выразил мнение, что «все европейские страны должны в целом проявлять интерес к дипломатической и коммерческой разрядке в отношениях с РФ».
Вероятное продление санкций служит оправданием для невыполнения Минских соглашений Украиной, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Также Брюссель призвал Россию сотрудничать в расследовании крушения малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины в июле 2014 года.
«Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17. Он призывает Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать... в установлении истины, справедливости и подотчётности», — отмечается в документе.
Ранее Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины, согласно которым Москва якобы причастна к катастрофе. Россия эти обвинения опровергает и указывает на то, что РФ не допускают к участию в работе группы, а доказательства, которые собрала российская сторона, не рассматриваются.
Помимо прочего, на саммите обсуждался выход Великобритании из состава ЕС. Глава правительства Соединённого Королевства Тереза Мэй выразила надежду на ускорение переговоров между Лондоном и Брюсселем о брексите.
«Я подчеркнула, что мы добиваемся такой сделки, которая будет выгодна как Великобритании, так и нашим европейским партнёрам. И если мы будем работать вместе, то сможем поддержать наше благосостояние и безопасность», — заявила она.
Согласно опубликованному документу, члены ЕС также обсудили и вопрос введения санкций для борьбы с применением химоружия.
«Саммит призывает как можно скорее принять новый режим ЕС по введению ограничительных мер в связи с применением и распространением химического оружия», — сказано в заявлении.
Лидеры также поручили главе дипломатии ЕС Федерике Могерини к декабрю разработать новый план действий по борьбе с дезинформацией. В поручении сказано, что он должен включать «соответствующие мандаты и эффективные ресурсы для стратегической коммуникационной команды внешнеполитической службы ЕС».
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