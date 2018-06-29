«Сброс политического напряжения»: сможет ли Евросоюз преодолеть миграционный кризис благодаря новому соглашению

Лидерам стран ЕС на саммите в Брюсселе удалось выработать соглашение о размещении мигрантов. Переговоры продолжались более 15 часов, и не все стороны остались полностью удовлетворены их результатами. Из основных положений итогового документа — отмена квот, отказ от положений Дублинских соглашений, а также создание специальных центров размещения беженцев как за пределами ЕС, так и на его территории. Однако, как отмечают опрошенные RT эксперты, пока договорённости существуют только на бумаге и реализовать их будет чрезвычайно сложно. Кроме того, по данным источников, Брюссель продлил санкции в отношении России. Об этих и других темах, которые обсуждались на саммите ЕС, в материале RT.

В четверг, 28 июня, в Брюсселе стартовал саммит ЕС. В этом году традиционная встреча в формате Европейского совета — высшего политического органа Евросоюза — главным образом посвящена проблеме миграции.

У стран ЕС было много разногласий в вопросе, как урегулировать кризис. Переговоры длились более 15 часов. К соглашению страны пришли лишь в пятницу, в 5:30 утра по московскому времени, а началась встреча в четверг днём.

Уже ближе к ночи СМИ сообщили, что первую редакцию итогового документа заблокировал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который выступал за ужесточение миграционной политики ЕС. К утру стороны смогли достичь компромисса, однако окончательное решение подверг критике глава правительства Испании Педро Санчес. Он назвал его неудовлетворительным.

«Это не лучшее из соглашений, к которым мы могли бы прийти», — заявил он.

При этом Санчес подчеркнул, что большим достижением саммита стало «признание, что западные районы Средиземноморья сталкиваются с наиболее серьёзными последствиями миграционного кризиса».

Канцлер Германии Ангела Меркель в то же время назвала согласование общего текста по миграции «хорошим посылом».

«После сегодняшнего дня я настроена оптимистично: мы сможем и дальше работать, несмотря на то, что должны преодолеть различия во взглядах», — отметила Меркель.

«Разделение ответственности»

Согласно документу, Евросоюз устанавливает новые правила приёма мигрантов, спасённых в акватории Средиземного моря. Также предусматривается реформирование Дублинских соглашений о распределении беженцев. В соответствии с ними ответственность за принятие или непринятие того или иного беженца в первую очередь лежит на государстве, через которое проситель убежища впервые въехал в ЕС. Это ограничивает возможность перераспределять миграционные потоки.

«Отныне Италия не одна. Устанавливается новый, всеобъемлющий принцип приёма мигрантов и их спасения. И признаётся главный принцип: любой прибывающий в Италию прибывает в Европу», — сказал журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он также отметил, что спасательные операции в Средиземном море «теперь опираются на принцип разделения ответственности» между странами. Кроме того, государства Евросоюза обязались финансировать фонд помощи африканским странам, так как они являются основным источником мигрантов, прибывающих в Италию. Этот пункт был одним из ключевых требований Италии к ЕС.

Мигранты, направляющиеся в ЕС, посреди Средиземного моря. 21 июня 2018 года

Reuters

© Hermine Poschmann / Misson-Lifeline

Канцлер Германии заявила, что Турция «много делает для беженцев» и анонсировала второй транш Анкаре, которая ранее заключила с ЕС соглашение, согласно которому обязалась задержать беженцев на границе с Европой. Вместе с тем Брюссель планирует до 2020 года усилить Агентство по контролю границ Frontex — специальную организацию, созданную в рамках Евросоюза для охраны внешних границ блока.

Кроме того, в итоговом соглашении содержится пункт о расселении беженцев внутри Евросоюза — страны теперь принимают мигрантов добровольно.

«Это (добровольное расселение. — RT) очень хороший компромисс. Мы достигли того, к чему стремились. Есть положение на тему переселения на добровольной основе. Мы очень довольны», — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

«Беженцы не должны принимать решение, в какой стране им оставаться», — подчеркнула Меркель.

В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал большим достижением договорённость о создании центров высадки нелегальных мигрантов за пределами ЕС, на котором настаивала Вена. Эту меру поддержали страны «вышеградской четвёрки» (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), а также Нидерланды, Дания и Болгария.

Сирийские беженцы на границе Турции и Греции. 2 мая 2018 года

Reuters

© Alkis Konstantinidis

«Мы рады, что впервые удалось предусмотреть центры выгрузки (мигрантов — RT.) вне ЕС. Мы долгое время требовали, чтобы такие зоны безопасности или центры высадки существовали вне Европы. И эта идея осуществилась и зафиксирована в тексте», — отметил Курц.

Президент Франции Эммануэль Макрон упомянул и создание центров по приёму беженцев в Европе. По мнению главы Пятой республики, такие центры помогут «лучше организовать этот приём».

«Сегодняшний этап был важен. Многие предсказывали невозможность достижения соглашения и триумф национальных решений, но сегодня мы получили европейское решение», — заявил Макрон.

Главное достижение встречи — отмена принудительных мер, заявил RT доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Нельзя сказать, что они решили все проблемы. Наверное, самый главный момент в этом соглашении — теперь страны сами будут принимать решения, готовы они размещать беженцев на своей территории или нет», — подчеркнул юрист

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в разговоре с RT выразил мнение, что о разрешении кризиса говорить пока рано.

«Евросоюз не в состоянии справиться с потоком мигрантов, и пока вся его активность — подготовка очередных новых документов по этой теме. Но главная проблема в том, что нет согласованности внутри самих стран ЕС, у которых разный подход к преодолению сложившейся ситуации.

Равномерно распределить мигрантов по всей территории Евросоюза не получилось, а страны (Германия в первую очередь), в которых накапливаются в огромном количестве мигранты, просто уже не в силах их переваривать. Всё это свидетельства организационной слабости ЕС», — заявил эксперт.

По оценке Трофимчука, проблемы с принятыми договорённостями по дальнейшему сокращению притока мигрантов могут возникнуть на этапе их непосредственной реализации.

«Саммит ЕС принял декларацию. Она согласовывалась трудно, и пока что это просто бумажный документ. Но на практике его реализовывать будет очень сложно, потому что разногласия между странами Евросоюза по факту так и не преодолены. Смысл декларации в сбросе напряжения, политического пара», — подчеркнул эксперт.

«Разброс мнений»

В рамках саммита обсуждаются и другие темы. Так, согласно источникам, был продлён на 6 месяцев пакет санкций, касающийся выполнения Минских соглашений, хотя в документе, принятом по итогам встречи, об этом не сообщается. Отметим, в Москве неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной минских договорённостей.

Накануне переговоров премьер-министр Польши отметил высокую вероятность продления санкционного режима.

«Думаю, что у нас получится их (другие страны ЕС. — RT) убедить в необходимости нового продления. Большая вероятность, что саммит решит продлить эти санкции», — подчеркнул он.

Ранее глава правительства Италии Джузеппе Конте высказался против автоматического продления ограничительных мер.

«В ходе дискуссий по Минским соглашениям в Брюсселе мы ещё раз подтвердим, что обновление санкций ЕС против России не должно быть автоматическим... Санкции — это инструмент, а не конечная цель», — сказал Конте.

Депутат Европейского парламента Марио Боргезио в беседе с RT ранее также прокомментировал возможность снятия санкций. Он выразил мнение, что «все европейские страны должны в целом проявлять интерес к дипломатической и коммерческой разрядке в отношениях с РФ».

Вероятное продление санкций служит оправданием для невыполнения Минских соглашений Украиной, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Также Брюссель призвал Россию сотрудничать в расследовании крушения малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины в июле 2014 года.

«Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17. Он призывает Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать... в установлении истины, справедливости и подотчётности», — отмечается в документе.

Ранее Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины, согласно которым Москва якобы причастна к катастрофе. Россия эти обвинения опровергает и указывает на то, что РФ не допускают к участию в работе группы, а доказательства, которые собрала российская сторона, не рассматриваются.

Помимо прочего, на саммите обсуждался выход Великобритании из состава ЕС. Глава правительства Соединённого Королевства Тереза Мэй выразила надежду на ускорение переговоров между Лондоном и Брюсселем о брексите.

«Я подчеркнула, что мы добиваемся такой сделки, которая будет выгодна как Великобритании, так и нашим европейским партнёрам. И если мы будем работать вместе, то сможем поддержать наше благосостояние и безопасность», — заявила она.

Согласно опубликованному документу, члены ЕС также обсудили и вопрос введения санкций для борьбы с применением химоружия.

«Саммит призывает как можно скорее принять новый режим ЕС по введению ограничительных мер в связи с применением и распространением химического оружия», — сказано в заявлении.

Лидеры также поручили главе дипломатии ЕС Федерике Могерини к декабрю разработать новый план действий по борьбе с дезинформацией. В поручении сказано, что он должен включать «соответствующие мандаты и эффективные ресурсы для стратегической коммуникационной команды внешнеполитической службы ЕС».