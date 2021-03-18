Сбрасывает бомбу каждые 12 минут. Прокомментируете? Байдена спросили в лоб после хамства о Путине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя хамское заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине - "убийце", напомнил, что это сказал руководитель страны, которая "сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут". Сенатор задал американскому лидеру вопрос в лоб: "Прокомментируете, господин Байден?".

Накануне, напомним, президент США Джо Байден оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина, утвердительно ответив на вопрос об "убийце". Вице-спикер Совфеда Константин Косачев на своей странице в Facebook прокомментировал эти слова, назвав заявление Байдена хамским.

"Это водораздел, - высказал свою точку зрения сенатор. - Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль".

Косачев также подчеркнул неприемлемость подобных высказываний "из уст государственного деятеля такого ранга". И допустил, что после отзыва нашего посла из Вашингтона может последовать и другая реакция в том случае, если Вашингтон не объяится и не извиниться.

Но обратил политик внимание и на ещё один немаловажный момент. "Убийцей" Путина считает лидер Америки - "страны, которая, по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут". Косачев напомнил о том, что с 2001 года с военными действиями США "связана гибель более 500 тысяч человек".

"Прокомментируете, господин Байден?" - задал сенатор в лоб неудобный вопрос главе Белого дома.