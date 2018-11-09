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Сбой в работе GPS в Финляндии и Норвегии приписали «вмешательству России»

09 ноября 2018, 18:09  •  23 • Политика
В работе системы GPS в Финляндии и Норвегии произошел сбой, финские и норвежские эксперты решили, что это связано с активностью РФ в ходе недавно закончившихся учений НАТО в Норвегии.
В Лапландии на севере Финляндии была нарушена работа геолокационного сервиса GPS. Такое сообщение публикует портал Yle.
Такие проблемы и перед этим отмечали норвежские военные, связывавшие их с активностью России в ходе учений НАТО Trident Juncture. По данным издания, первыми нашли сбой в работе системы финские военные, предупредившие Центр авианавигации о вмешательстве в работу системы.
На территории Финляндии предупреждение затронуло территории от северных районов Рованиеми до границы с Норвегией. Также предупреждение касалось территории к востоку от Киттиля до границы с Россией.
Как отмечает Yle, финские эксперты подозревают Россию во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем, произошедшем в ходе недавно закончившихся учений НАТО в Норвегии.

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