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Сборные Украины и Турции сыграли вничью в контрольном матче
20 ноября 2018, 23:39 • 30 • Украина
Сборные Украины и Турции по футболу сыграли вничью в контрольном матче.
Reuters © Murad Sezer
Встреча, прошедшая на стадионе «Анталия Арена» в Турции, завершилась вничью — 0:0.
Обе команды уже завершили выступления на групповой стадии Лиги наций. Украина стала победительницей группы 1 лиги B и вышла в лигу A, оставив позади команды Чехии и Словакии. Турция вылетела в лигу C, уступив командам Швеции и России, которые по итогам очного противостояния определят победителя группы 2.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии вышла в дивизион B Лиги наций.
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