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Сборные Украины и Турции сыграли вничью в контрольном матче

20 ноября 2018, 23:39  •  30 • Украина
Сборные Украины и Турции по футболу сыграли вничью в контрольном матче.
 
Reuters © Murad Sezer
 

Встреча, прошедшая на стадионе «Анталия Арена» в Турции, завершилась вничью — 0:0.

Обе команды уже завершили выступления на групповой стадии Лиги наций. Украина стала победительницей группы 1 лиги B и вышла в лигу A, оставив позади команды Чехии и Словакии. Турция вылетела в лигу C, уступив командам Швеции и России, которые по итогам очного противостояния определят победителя группы 2.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии вышла в дивизион B Лиги наций.

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