Сборные Украины и Турции сыграли вничью в контрольном матче

Сборные Украины и Турции по футболу сыграли вничью в контрольном матче.

Встреча, прошедшая на стадионе «Анталия Арена» в Турции, завершилась вничью — 0:0.

Обе команды уже завершили выступления на групповой стадии Лиги наций. Украина стала победительницей группы 1 лиги B и вышла в лигу A, оставив позади команды Чехии и Словакии. Турция вылетела в лигу C, уступив командам Швеции и России, которые по итогам очного противостояния определят победителя группы 2.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии вышла в дивизион B Лиги наций.