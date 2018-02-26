Сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Сборная Украины по биатлону примет участие в этапе Кубка мира в Тюмени.

«Конечно, будем участвовать. Почему мы должны лишать себя соревнований? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира», — приводит слова украинских биатлонисток «Тюменская арена».

Сборные США и Чехии сообщили о намерении бойкотировать этап КМ в Тюмени.

Ранее сообщалось, что глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг считает правильным решение о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени.