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Сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

26 февраля 2018, 12:09  •  168 • Украина
Сборная Украины по биатлону примет участие в этапе Кубка мира в Тюмени.
 
РИА Новости
 

«Конечно, будем участвовать. Почему мы должны лишать себя соревнований? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира», — приводит слова украинских биатлонисток «Тюменская арена».

Сборные США и Чехии сообщили о намерении бойкотировать этап КМ в Тюмени.

Ранее сообщалось, что глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг считает правильным решение о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени.

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