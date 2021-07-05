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Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей

05 июля 2021, 07:50  •  390 • Украина
Вчерашний день для многих на Украине стал чуть ли не траурным. Их национальная сборная по футболу, их лучик света, их харны хлопцы в бутсах вылетели с треском с Евро-2020. Надежды рухнули. Прощай, европейское первенство. Но расстраиваться болельщикам точно не стоит, все-таки в спорте возможно всякое. А вот властям Украины есть, над чем подумать.

Дело в том, что вся страна как заворожённая следила за каждым шагом футболистов, и каждое их слово или действие обсуждалось. Собственно, со слов-то все и началось, просто они были не на том языке. На пресс-конференции украинской сборной после победного матча со Швецией украинские спортсмены отвечали на вопросы не на «просвещенной мове», а на русском.

Шок! Оголтелые кастрюлеголовые сразу же зацепились за этот незначительный нюанс, и потекла моча по ляжкам. Вот как отреагировала, например, свидомитка Лариса Ницой на то, что футболист Артем Довбик заговорил на «вражеском»:

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?.. Украинские герои... говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?»

Правительству Украины должно быть крайне обидно за годы тщетных попыток вызвать ненависть у жителей страны к русскому языку, раз первые лица украинского футбола не бояться на нем излагать свои мысли. Но дальше – больше.

Одна газета решила узнать, а что народ думает об этой ситуации и об использовании русского языка в быту. Можно было бы ожидать, что ответы будут наполнены ненавистью и колкими словцами из украинского мата, если такой вообще есть, но нет.

Абсолютное большинство опрошенных заявили, что «зрады» тут никакой нет, а в русском языке нет ничего плохого. То есть как? Совсем? Совсем, говорят украинцы. Кому как удобнее, тот так и разговаривает. Тем более уж на Украине русский язык точно поймут.

Вот как такое происходит? Власти так пыжатся, чтобы народ от всего русского отвадить, а им хоть бы хны. Может быть, в этом и заключается их национальная особенность – делать все на перекор?

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