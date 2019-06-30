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Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске
30 июня 2019, 21:09 • 105 • Украина
Сборная России выиграла медальный зачёт на Европейских играх 2019 года в Минске.
Давид Белявский / © Nikku/Xinhua globallookpress.com
В последний — девятый — день соревнований россияне стали обладателями 16 наград, среди которых пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.
По итогам ЕИ-2019 национальная команда завоевала 109 медалей: 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовые.
Второе место в общем зачёте заняла Белоруссия (24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых медалей). Тройку замкнула сборная Украины (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей).
Напомним, что россияне досрочно стали победителями медального зачёта.
Ранее каратист Евгений Плахутин завоевал бронзу Европейских игр в категории до 60 кг.
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