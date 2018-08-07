Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Себе в убыток
Страна за неделю с 30 июля по 5 августа
Жизнь после пенсионной реформы – что скрывают власти и СМИ
Адвокат Вышинского рассказал об условиях содержания журналиста
Главная / Украина

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на ЧЕ по синхронному плаванию в Глазго

07 августа 2018, 18:09  •  49 • Украина
Российские спортсменки завоевали восемь из девяти возможных медалей высшей пробы на чемпионате Европы по синхронному плаванию, который проходит в шотландском Глазго.
 
Сборная России по синхронному плаванию globallookpress.com
 

Четыре золотые медали завоевала Светлана Колесниченко, которая одержала две победы в одиночных соревнованиях и дважды — в дуэтах в паре с Варварой Субботиной. Ещё две награды высшего достоинства достались Майе Гурбанбердиевой и Александру Мальцеву.

Также сборная России одержала две победы в соревнованиях групп. 

Второе место в общекомандном зачёте заняла национальная команда Украины, в активе которой одна золотая медаль, пять серебряных и одна бронзовая. 

Третьими стали итальянки с четырьмя серебряными и пятью бронзовыми наградами.

Ранее сообщалось, что Светлана Колесниченко одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы в Глазго среди сольных исполнителей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
07 августа 2018, 01:54
Политолог прокомментировал возможную отмену железнодорожного сообщения Украины с Россией
06 августа 2018, 20:54
СМИ: следующее заседание по делу журналиста Муравицкого пройдет 28 сентября
07 августа 2018, 18:09
На Украине предложили прекратить автобусное сообщение с Россией

06 августа 2018, 19:24
«Усиление антироссийских тезисов»: почему в Киеве вновь заговорили о закрытии железнодорожного сообщения с Россией
06 августа 2018, 19:24
Юрист прокомментировал процесс по делу Вышинского
06 августа 2018, 19:24
Киевский суд продлил арест подозреваемому в организации покушения на Бабченко
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 августа 2018, 07:09
Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 3. Немецко-американское влияние
07 августа 2018, 05:24
Сара Вагенкнехт уходит в отрыв
02 августа 2018, 11:24
Глава УПЦ КП заявил, что Киево-Печерская лавра будет передана в собственность украинской церкви
03 августа 2018, 07:09
Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне
01 августа 2018, 22:24
Усик объяснил, почему не выкрикивал «Слава Украине» после победы над Гассиевым
04 августа 2018, 12:09
«Столкновение с грузом»: что известно о крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
04 августа 2018, 23:39
Садистов и убийц на Украине воспитывают с четырех лет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.