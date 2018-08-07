|
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на ЧЕ по синхронному плаванию в Глазго
07 августа 2018, 18:09 • 49 • Украина
Российские спортсменки завоевали восемь из девяти возможных медалей высшей пробы на чемпионате Европы по синхронному плаванию, который проходит в шотландском Глазго.
Сборная России по синхронному плаванию globallookpress.com
Четыре золотые медали завоевала Светлана Колесниченко, которая одержала две победы в одиночных соревнованиях и дважды — в дуэтах в паре с Варварой Субботиной. Ещё две награды высшего достоинства достались Майе Гурбанбердиевой и Александру Мальцеву.
Также сборная России одержала две победы в соревнованиях групп.
Второе место в общекомандном зачёте заняла национальная команда Украины, в активе которой одна золотая медаль, пять серебряных и одна бронзовая.
Третьими стали итальянки с четырьмя серебряными и пятью бронзовыми наградами.
Ранее сообщалось, что Светлана Колесниченко одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы в Глазго среди сольных исполнителей.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 августа 2018, 07:09
|
07 августа 2018, 05:24
|
02 августа 2018, 11:24
|
03 августа 2018, 07:09
|
01 августа 2018, 22:24
|
04 августа 2018, 12:09
|
04 августа 2018, 23:39