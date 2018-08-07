Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на ЧЕ по синхронному плаванию в Глазго

Российские спортсменки завоевали восемь из девяти возможных медалей высшей пробы на чемпионате Европы по синхронному плаванию, который проходит в шотландском Глазго.

Четыре золотые медали завоевала Светлана Колесниченко, которая одержала две победы в одиночных соревнованиях и дважды — в дуэтах в паре с Варварой Субботиной. Ещё две награды высшего достоинства достались Майе Гурбанбердиевой и Александру Мальцеву.

Также сборная России одержала две победы в соревнованиях групп.

Второе место в общекомандном зачёте заняла национальная команда Украины, в активе которой одна золотая медаль, пять серебряных и одна бронзовая.

Третьими стали итальянки с четырьмя серебряными и пятью бронзовыми наградами.

Ранее сообщалось, что Светлана Колесниченко одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы в Глазго среди сольных исполнителей.