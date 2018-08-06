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Сборная России по синхронному плаванию стала чемпионом Европы в технической программе
06 августа 2018, 22:39 • 58 • Украина
Сборная России по артистическому синхронному плаванию стала первой на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Глазго.
© Panoramic globallookpress.com
Россиянки в составе Дарины Валитовой, Марины Голядкиной, Анастасии Баяндиной, Дарьи Баяндиной, Полины Комар, Вероники Калининой, Михаелы Каланчи, Анастасии Архиповской и Марии Шурочкиной завоевали золотые награды в групповых соревнованиях в технической программе.
Серебряными призёрками стали украинки, бронзовыми — итальянки.
Ранее синхронистка Колесниченко завоевала золото чемпионата Европы в сольной технической программе.
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