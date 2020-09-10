Сболтнул лишнего: экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос после откровений о Крыме

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Признания Богдана о секретных договоренностях между Киевом и Москвой обернулись для него боком

Госбюро расследований Украины стремительно отреагировало на вчерашние громкие откровения бывшего главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана и вызвало его на допрос. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Для беседы экс-чиновника позвали из-за его интервью одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором он рассказал о секретных договоренностях Киева и Москвы касательно статуса Крыма, авиасообщения между двумя странами, обмена удерживаемыми лицами и ряда других важных тем.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", – говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Отмечается, что соответствующая повестка уже направлена по адресу регистрации бывшего соратника пана Зеленского. Правда, здесь есть маленький нюанс – сам Богдан после громкого интервью сбежал за границу, о чем написал в соцсетях. По его словам, сделал он это из-за "физической угрозы", которая ему поступила буквально сразу после откровений с Гордоном. Богдан вынужден был "пересечь украинско-румынскую границу". При этом конечную точку своей эмиграции он не указал.

Как напоминает издание "ЦарьГрад", журналист Гордон не скрывает того, что сотрудничает с украинскими спецслужбами и участвует в их спецоперациях. Он публично хвалился этим фактом после интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который попался в сети провокации СБУ и американцев с "33 богатырями" из РФ, а также после видеоинтервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и экс-командиром ополчения Донбасса Игорем Гиркиным.

Ранее сегодня телеграм-канал "Шептун" опубликовал доказательства того, что пан Гордон действительно сотрудничает с СБУ.

