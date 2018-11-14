Сбои в технике и свою неэффективность Европа пытается скрыть за «страшной Россией» - политолог

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Царьградом рассказал, что в последней ситуации, когда норвежская сторона обвинила Россию в сбое GPS на учениях НАТО, нет вообще ничего нового. Потому что Россию и «так обвиняют во всех смертных грехах». По его словам, Европа так прячет свою неэффективность за «страшной Россией».

«Если что-то хорошо, то молодец Европа. А если что-то плохо - это, значит, виновата Россия. Ну, кто-то должен быть все равно виноват, - рассуждает эксперт. - Но на самом деле вот эти заявления как раз и говорят о том, что у них там что-то последнее время очень много сбоев происходит. И наверное, они понимают, что у них там внутри очень много неэффективного».

И такая реакция Запада - больше похожа на некую формулу спасения.

«Они понимают, что сбой и дальше будет неминуем, но надо обязательно, чтобы на них никто не думал, - говорит Перенджиев. - Поэтому вот эта антироссийская, даже не фобия, а как бы пропаганда».

И такого курса придерживается Запад, надеясь, что в случае чего они сами смогут избежать ненужных вопросов.

«Я абсолютно уверен, что граждане европейских стран, в том числе Норвегии, в конечном итоге сами поймут, кто виноват. И когда им будут долго и нудно говорить, что это всё русские, то они поймут, что это всё обман, - объясняет политолог. - То есть когда людям все время жестко, извините, что-то втирают по ушам, то у людей начинается отторжение вот того, что им втирают. И они начинают самостоятельно мыслить и искать ответы на вопросы, которые им не дают».

И тогда, отмечает эксперт, люди поймут, что проблема не в «коварных русских».

«Все-таки какие-то серьезные элементы загнивания на Западе действительно происходят. И вот в целях «спасения», чтобы дезориентировать свое общество, чтобы не увидели люди проблем вокруг, Европа перекладывает на «страшную Россию».