Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27

Политолог в беседе с Царьградом объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27, отогнавшего F-15 от правительственного борта. Даже сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа", что уж говорить о полноценном таране, который мог бы продемонстрировать наш пилот при продолжении нарушений натовским самолетом.

Маневр российского Су-27, отогнавшего от правительственного борта натовский F-15, прокомментировал в беседе с Царьградом политолог Александр Покровский. Напомним, российский летчик, фактически, пошел на таран, когда F-15 приблизился к самолету. После натовский пилот принял решение сойти с позиций. Видео маневра опубликовали в сети, что и стал предметом обсуждения.

Покровский объясняет, почему натовский F-15 сошел с позиций, добавляя, "манёвр Су-27, ультимативным манёвром отогнавший натовский истребитель от российского правительственного борта, отчего-то не удостоился в НАТО определения "непрофессиональный".

"Хотя так величали даже божественно великолепные пролёты в шести метрах от кокпита противника, развернувшись к нему дном машины. Чтобы показать впечатляющий набор ракет под крыльями как намёк на то, что следующий заход на цель будет уже боевым, - говорит Александр Покровский. - Но фигура умолчания понятна: русский самолёт пошёл против приближавшегося к правительственному борту потенциального противника на настоящий таран - как в 1941 году на фашиста. И натовский наглец, привыкший ставить себя на безопасную высоту над беззащитным туземным миром ираков, ливий и югославий, внезапно ощутил: противник-то для русских он, может, и потенциальный, - а вот падать на землю в рассыпающихся обломках он будет вполне кинетически".

В завершение политолог сделал вывод: "отсюда и то ягнячье молчание".

"Ведь если определение "непрофессиональное" означает, как правило, что сближение с русскими пилотами закончилось для натовского экипажа мокрыми штанами, то даже не хочется представлять, как выглядела кабина F-15 после таранного надвижения на него русского самолёта", - резюмировал Покровский.