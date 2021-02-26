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Сближение Норвегии с НАТО грозит войной: Эксперт объяснил на примере Украины

26 февраля 2021, 00:10  •  54 • Политика
Норвегию ждёт крупномасштабная война из-за активного сближения с НАТО и США, считает экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. "В каждом регионе, где находится НАТО, откровенно уже присутствует нацизм", - отмечает он.
Жители Норвегии выступили против роста числа военных баз НАТО и призвали власти страны наладить отношения с Россией, сообщает норвежский телеканал NRK. Норвежцы всерьёз опасаются крупномасштабной войны между Россией и НАТО, которая затронет и их страну, считает экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Речь идёт о сюжете на норвежском телеканале NRK. Журналисты взяли интервью у жителей региона Финнмарк, который граничит с Россией. Они посетовали на милитаризацию региона, из-за которой люди всё активнее уезжают из него. Также жители выразили недовольство, что власти Норвегии предоставляют свои военные базы для бомбардировщиков США.
По мнению Журавко, норвежцы отлично понимают, чем им грозит сотрудничество с НАТО и как оно может спровоцировать крупномасштабный конфликт или даже войну. Тем более что за примерами далеко ходить не надо.
Не все жители Европы такие глупые, что не видят того, что произошло с Украиной. Они видят, что там проявляется нацизм. В каждом регионе, где находится НАТО, откровенно уже присутствует нацизм,
- сказал Алексей Журавко в беседе с Nation News.
Он отметил, что не удивится, если жители других европейских стран также начнут возмущаться по этому поводу. Вместе с тем Журавко отметил, что власти этих стран вряд ли прислушаются к своему народу.

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