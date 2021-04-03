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«Сбивать их будут даже из ДШК»: полковник объяснил, почему Байрактары не помогут ВСУ в бою с ополченцами

03 апреля 2021, 01:05  •  78 • Украина

Украина активно готовится к возобновлению боевых действий в Донбассе. В основном пока, конечно, в медиа-пространстве. Из практических действий можно назвать только стягивание артиллерии и бронетехники в Донбассе. Вся остальная подготовка ведётся пропагандистами, да высокопоставленными вояками вроде командующего ВСУ Хомчака, который недавно разошёлся в Верховной Раде, рассказывая о российской угрозе и эффективности украинской армии, которая даст отпор при любом раскладе.

Судя по болтовне штатных пропагандистов, Киев ещё не отказался от идеи повторить в Донбассе «карабахский сценарий» и даже закупил на случай наступления 50 турецких дронов Bayraktar ТВ-2. Также иногда звучат и грозные рассуждения по поводу применения ракетных комплексов «Нептун» против ЛДНР. Мол украинскими «чудо-ракетами» ещё советской разработки можно будет точечно поражать наземные цели в Донецке и Луганске, несмотря на то, что РК, по сути, является противокорабельным комплексом. Обсуждается даже необходимость скорейшей переброски «Нептунов» к Мариуполю.

Воинственные планы украинских стратегов и политиков лаконично раздолбал начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения ПВО Москвы полковник запаса Сергей Хатылев, по полочкам разложив несостоятельность «военных грёз» украинских мечтателей. В частности, он отметил, что «Нептун» является слишком дорогим удовольствием (особенно для нынешней Украины), чтобы использовать его по наземным целям. На вооружении ВСУ их слишком мало, да и с военной точки зрения бессмысленно. Ко всему прочему ни в Донецке, ни в Луганске нет стратегически важных военных целей. Стрелять они могут только по мирному населению, что уж точно не одобрит Европа. Да и в Штатах за такие явные преступления по голове не погладят.

С Bayraktar ТВ-2 украинские военачальники тоже ошиблись, по глупости сравнивая ситуацию в Донбассе с конфликтом в Карабахе. В НКР они продемонстрировали более или менее высокую эффективность по большей части из-за сложного рельефа местности. Беспилотники легко подлетали незамеченными к вражеским позициям. Как позже оказалось, армяне почему-то почти не использовали средства ПВО. На Донбассе же хвалёной эскадрилье дронов просто негде будет спрятаться. Да, на вооружении ополченцев Донбассе нет современных средств противовоздушной обороны. Но из-за особенностей рельефа, малоскоростные, не особо маневренные Bayraktar ТВ-2 можно будет легко сбить даже из советского пулемёта ДШК, сороковых годов прошлого столетия выпуска.

Несколько расчётов с ДШК быстро расправятся со всей украинской «эскадрильей». К тому же на вооружении армейских корпусов ЛДНР стоят зенитки со спаренными стволами, до сих пор часто используемые как ПВО. Из них даже по танкам иногда бьют прямой наводкой (кстати в Донбассе и применялась эта практика). Хатылев уверен, что ЛДНР и без помощи извне есть чем ответить на все военные угрозы со стороны Украины. Но это не отменяет того, что в случае чего Россия быстро снабдит ополченцев всем необходимым.

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