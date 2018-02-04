Сбитый Су-25: Кто пытается развалить коалицию России, Ирана и Турции?

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3 февраля в сирийской провинции Идлиб, в районе населенного пункта Маасаран, был сбит из ПЗРК российский штурмовик Су-25, совершавший облет "зоны деэскалации"

Ответственность за атаку взяли на себя одновременно Свободная сирийская армия (ССА) и "Джебхат-ан-Нусра". О том, кто и зачем убил русского летчика и стоит ли ожидать очередного обострения российско-турецких отношений, в специальном материале "Царьграда".

Боевики соревнуются в присвоении себе «победы»

Момент катапультирования пилота Су-25. Источник: Directorate 4

Представитель одного из ответвлений ССА «Джайш ан-Наср» заявил, что именно его группировка сбила самолет. В качестве подтверждения она опубликовала на Youtube соответствующее видео. Агентство The Site, отслеживающее деятельность террористов в Сирии, опубликовало сообщение «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»- запрещенная в России организация), в котором ответственность за атаку организация взяла на себя.

Напомним, Идлиб является одной из четырех «зон деэскалации», согласованных в рамках переговоров в Астане между Россией, Ираном и Турцией. По соглашению ответственность за Идлиб несет Анкара. При этом все страны-гаранты считают «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) террористической организацией, против которой можно вести боевые действия. Именно это и делает армия Башара Асада при поддержке российских ВКС. Территория, контролируемая ХТШ, сужается, делая ее сопротивление все более ожесточенным.

Судя по тому, что обе организации - и протурецкая ССА (точнее, одно из ее подразделений), и просаудовская ХТШ, берут на себя ответственность, следует ли, что они действуют заодно? Вот тут важный и очень тонкий момент, где необходимо проявить крайнюю осторожность.

Идлиб - турецкая зона ответственности

С одной стороны, Идлиб - зона ответственности Турции с «нее спрос» в первую очередь, отмечает доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян:

«Если эти ПЗРК попали боевикам как трофеи от курдов, то Турция безусловно виновата, поскольку Анкара пропустила столь важный трофей, который был переправлен из Африна в Идлиб, где использовался против партнера по сирийскому урегулированию России».

Мирзаян подчеркивает, что даже, если ПЗРК попали боевикам по другим каналам, то Турции есть что предъявить, так как она «брала на себя ответственность за зону деэскалации в Идлибе».

Но контролирует ли Турция ситуацию полностью и несет ли ответственность за группировки, далеко не всегда подчиняющиеся Анкаре и провоцирующие ее конфликт с Россией? Напомним, что еще в декабре звучали обвинения в адрес Турции, что с подотчетной ей территории была обстреляна российская база Хмеймим. Тогда министерства иностранных дел и обороны Турции и России сошлись на том, что стороны не всегда могут контролировать авантюры отдельных групп боевиков.

Эрдогану не выгодна эскалация с Россией

Политолог Денис Коркодинов отмечает, что сбившая Су-25 «Джайш ан-Наср» давно отмеживалась от ССА и играет на одном поле с «Джебхат-ан-Нусрой»:

«Джайш ан-Наср», наряду со «Свободной армией Идлиба», «1-й береговой дивизией», «Центральной дивизией», «2-й пехотной дивизией» и другими группами, представляет собой одно из подразделений ССА. Однако формальное отношение данной группировки к оппозиции вовсе не свидетельствует о том, что «Джайш ан-Наср» придерживается протурецкой ориентации. Напротив, в период активизации российско-турецкого сотрудничества они фактически вышли из состава ССА».

Эксперт уверен, что «зеленый свет» от Эрдогана для боевиков значил бы для него политическое самоубийство, особенно в тот момент, когда Турция ведет операцию в Африне:

«В случае обострения отношений Анкара может «внезапно» лишиться авиационной поддержки ВКС России в Африне, что в условиях горной местности представляет собой предтечу полного фиаско наступательной операции. Сухопутные силы Турции могут застопориться, а их обеспечение потребует больших средств, которые на данный момент ограничены. Это может вызвать социальное недовольство внутри самой Турции, так как рядовые турки ждут от Эрдогана решительных побед, которые в случае ухудшения отношений с Москвой будут под большим вопросом. Более того, курды, сосредоточенные в провинции Африн, в случае причастности Турции к инциденту в небе над Идлибом, могут получить значительный перевес в противостоянии Анкарой за счет России».

Выгодоприобретатели из Залива и из-за Океана

Надо также понимать, что ПЗРК могли попасть к «Джайш ан-Наср» и от курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), формально считающих вооруженную оппозицию своим противником. Но если вспомнить книгу немецкого журналиста Юргена Тоденхефера «100 дней в ИГИЛ» (ИГИЛ - запрещенная в Росии организация), на Ближнем Востоке все торгуют со всеми ради сиюминутной выгоды. Так, накануне «Оливковой ветви» США поставили YPG ПЗРК. Отечественные эксперты, опрошенные «Царьградом», кроме тревог Анкары указывали и на опасность попадания оружия в руки террористов. Так что чисто гипотетически курдские боевики могли бы совершить гамбит с продажей оружия «Ан-Наср» или ССА ради того, чтобы испортить российско-турецкие отношения. Поговорка гласит: «Враг моего врага – мой друг».

Кроме курдов, обиженных и на Россию, и на Турцию за Африн, выгодоприобретателями являются Саудовская Аравия и США. Присутствие «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе – последняя военная зацепка Эр-Рияда на сирийской земле. После того, как Анкара взяла курс на уничтожение «Ан-Нусры» совместно с Россией, и катарского кризиса, саудиты крайне заинтересованы в развале треугольника Москва-Тегеран-Анкара, который превратил королевство в аутсайдера в сирийской кампании.

Нельзя сказать, что атаку подстроил Вашингтон, но сбитый Су-25 оказался весьма кстати, когда Эрдоган «показал зубы» американцам в Африне. Возобновление российско-турецкой напряженности, как в ноябре 2015 года, автоматически бросает Эрдогана в объятия Дональда Трампа. Кстати, Пентагон устами пресс-секретаря Эрика Пахона заявил, что «не поставлял оружие типа земля-воздух своим партнерам в Сирии». Своеобразный перевод стрелок на Анкару. Тем временем турецкие СМИ такие, как информагентство Aydinlik, активно ищут «американский след».

Хрупкий, но все еще существующий российско-турецкий консенсус

Несмотря на отдельные провокации со стороны «Ан-Нусры» и ответвлений ССА, у России и Турции есть четкое «разделение труда» в Северной Сирии. Россия занимается Идлибом, а Турция – Африном.

«Начав операцию «Оливковая ветвь» в Африне, Турция стянула часть сирийских антиправительственных группировок из провинции Идлиб, чем ослабила позиции вооруженной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры». Это позволило сирийским правительственным войскам занять авиабазу и город Абу ад-Духур и двигаться в направлении стратегически важного города Серакиб. Через Серакиб проходит ключевая трасса из Дамаска в Алеппо и именно в установлении контроля над этой зоной сейчас стоит ключевая задача центрального правительства»,

— рассказал «Царьграду» программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов.

По мнению востоковеда, Москва и Анкара «на постоянной основе обмениваются мнениями по поводу происходящих в Сирии событий», за счет чего удается прийти к консенсусу.

«На данный момент, Турция занята операцией в Африне, которой Россия не противилась. Видимо, у сторон есть некое понимание дальнейшего взаимодействия»,

— полагает Мамедов.

Гасанов Камран