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Сбитый Су-25: Кто пытается развалить коалицию России, Ирана и Турции?
04 февраля 2018, 23:39 • 103 • В мире
3 февраля в сирийской провинции Идлиб, в районе населенного пункта Маасаран, был сбит из ПЗРК российский штурмовик Су-25, совершавший облет "зоны деэскалации"
Ответственность за атаку взяли на себя одновременно Свободная сирийская армия (ССА) и "Джебхат-ан-Нусра". О том, кто и зачем убил русского летчика и стоит ли ожидать очередного обострения российско-турецких отношений, в специальном материале "Царьграда".
Боевики соревнуются в присвоении себе «победы»
Представитель одного из ответвлений ССА «Джайш ан-Наср» заявил, что именно его группировка сбила самолет. В качестве подтверждения она опубликовала на Youtube соответствующее видео. Агентство The Site, отслеживающее деятельность террористов в Сирии, опубликовало сообщение «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»- запрещенная в России организация), в котором ответственность за атаку организация взяла на себя.
Напомним, Идлиб является одной из четырех «зон деэскалации», согласованных в рамках переговоров в Астане между Россией, Ираном и Турцией. По соглашению ответственность за Идлиб несет Анкара. При этом все страны-гаранты считают «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) террористической организацией, против которой можно вести боевые действия. Именно это и делает армия Башара Асада при поддержке российских ВКС. Территория, контролируемая ХТШ, сужается, делая ее сопротивление все более ожесточенным.
Судя по тому, что обе организации - и протурецкая ССА (точнее, одно из ее подразделений), и просаудовская ХТШ, берут на себя ответственность, следует ли, что они действуют заодно? Вот тут важный и очень тонкий момент, где необходимо проявить крайнюю осторожность.
Идлиб - турецкая зона ответственности
С одной стороны, Идлиб - зона ответственности Турции с «нее спрос» в первую очередь, отмечает доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян:
Мирзаян подчеркивает, что даже, если ПЗРК попали боевикам по другим каналам, то Турции есть что предъявить, так как она «брала на себя ответственность за зону деэскалации в Идлибе».
Но контролирует ли Турция ситуацию полностью и несет ли ответственность за группировки, далеко не всегда подчиняющиеся Анкаре и провоцирующие ее конфликт с Россией? Напомним, что еще в декабре звучали обвинения в адрес Турции, что с подотчетной ей территории была обстреляна российская база Хмеймим. Тогда министерства иностранных дел и обороны Турции и России сошлись на том, что стороны не всегда могут контролировать авантюры отдельных групп боевиков.
Эрдогану не выгодна эскалация с Россией
Политолог Денис Коркодинов отмечает, что сбившая Су-25 «Джайш ан-Наср» давно отмеживалась от ССА и играет на одном поле с «Джебхат-ан-Нусрой»:
Эксперт уверен, что «зеленый свет» от Эрдогана для боевиков значил бы для него политическое самоубийство, особенно в тот момент, когда Турция ведет операцию в Африне:
Выгодоприобретатели из Залива и из-за Океана
Надо также понимать, что ПЗРК могли попасть к «Джайш ан-Наср» и от курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), формально считающих вооруженную оппозицию своим противником. Но если вспомнить книгу немецкого журналиста Юргена Тоденхефера «100 дней в ИГИЛ» (ИГИЛ - запрещенная в Росии организация), на Ближнем Востоке все торгуют со всеми ради сиюминутной выгоды. Так, накануне «Оливковой ветви» США поставили YPG ПЗРК. Отечественные эксперты, опрошенные «Царьградом», кроме тревог Анкары указывали и на опасность попадания оружия в руки террористов. Так что чисто гипотетически курдские боевики могли бы совершить гамбит с продажей оружия «Ан-Наср» или ССА ради того, чтобы испортить российско-турецкие отношения. Поговорка гласит: «Враг моего врага – мой друг».
Кроме курдов, обиженных и на Россию, и на Турцию за Африн, выгодоприобретателями являются Саудовская Аравия и США. Присутствие «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе – последняя военная зацепка Эр-Рияда на сирийской земле. После того, как Анкара взяла курс на уничтожение «Ан-Нусры» совместно с Россией, и катарского кризиса, саудиты крайне заинтересованы в развале треугольника Москва-Тегеран-Анкара, который превратил королевство в аутсайдера в сирийской кампании.
Нельзя сказать, что атаку подстроил Вашингтон, но сбитый Су-25 оказался весьма кстати, когда Эрдоган «показал зубы» американцам в Африне. Возобновление российско-турецкой напряженности, как в ноябре 2015 года, автоматически бросает Эрдогана в объятия Дональда Трампа. Кстати, Пентагон устами пресс-секретаря Эрика Пахона заявил, что «не поставлял оружие типа земля-воздух своим партнерам в Сирии». Своеобразный перевод стрелок на Анкару. Тем временем турецкие СМИ такие, как информагентство Aydinlik, активно ищут «американский след».
Хрупкий, но все еще существующий российско-турецкий консенсус
Несмотря на отдельные провокации со стороны «Ан-Нусры» и ответвлений ССА, у России и Турции есть четкое «разделение труда» в Северной Сирии. Россия занимается Идлибом, а Турция – Африном.
— рассказал «Царьграду» программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов.
По мнению востоковеда, Москва и Анкара «на постоянной основе обмениваются мнениями по поводу происходящих в Сирии событий», за счет чего удается прийти к консенсусу.
— полагает Мамедов.
Гасанов Камран
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