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Сбитый российский вертолёт - это месть Турции: "Если не сорвать мирный процесс, то хотя бы наказать"
10 ноября 2020, 22:30 • 130 • Политика
Сбитый российский вертолёт - это месть Турции, уверен политолог Геворг Мирзаян. Он пояснил, что Анкара, безусловно, очень раздосадована тем, что её оставили не у дел при заключении соглашения по Карабаху. В связи с этим она решила "если не сорвать мирный процесс, то хотя бы наказать" Москву.
Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал заключение мирного соглашения по Карабаху между Арменией и Азербайджаном.
Эксперт, однако, считает, что этот документ в действительности стал "капитуляцией Еревана во второй карабахской войне". Такое мнение он высказал в интервью для канала Царьград.
Он заметил, что теперь самый главный вопрос состоит в том, что будет через пять лет, когда Баку получит право выпроводить российские миротворческие войска с территории Нагорного Карабаха.
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