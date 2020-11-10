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Сбитый российский вертолёт - это месть Турции: "Если не сорвать мирный процесс, то хотя бы наказать"

10 ноября 2020, 22:30  •  130 • Политика
Сбитый российский вертолёт - это месть Турции, уверен политолог Геворг Мирзаян. Он пояснил, что Анкара, безусловно, очень раздосадована тем, что её оставили не у дел при заключении соглашения по Карабаху. В связи с этим она решила "если не сорвать мирный процесс, то хотя бы наказать" Москву.
Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал заключение мирного соглашения по Карабаху между Арменией и Азербайджаном.
Эксперт, однако, считает, что этот документ в действительности стал "капитуляцией Еревана во второй карабахской войне". Такое мнение он высказал в интервью для канала Царьград.
Азербайджан выполнил большую часть своих задач: завоевал территории, захватил не только так называемый пояс безопасности, но и часть самого Нагорного Карабаха, в том числе и важнейший для духовной жизни армян город Шушу. Армянской стороне из этого поражения надо сделать правильные выводы. Искать виноватых в Москве не нужно. Такой исход для Еревана - вина почти исключительно, на 95%, премьер-министра страны Никола Пашиняна. Не знаю, намеренно или нет, по тупости или за деньги, но до войны и в ходе неё он прибегнул к откровенному саботажу, сделав всё, чтобы армянская армия проиграла, - подчеркнул Мирзаян.
Он заметил, что теперь самый главный вопрос состоит в том, что будет через пять лет, когда Баку получит право выпроводить российские миротворческие войска с территории Нагорного Карабаха.
Азербайджан - не самостоятельный игрок. Понятно, он будет делать то, что ему скажут в Турции. Между тем турецкую сторону фактически вывели из мирного процесса, потому что соглашение не подразумевает размещение её миротворческих войск. Анкаре обидно, она хочет уж если не сорвать мирный процесс, это нереально, то по крайней мере наказать Россию. И поэтому России было преподнесено такое унижение, как убийство наших лётчиков, - считает собеседник Царьграда.

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