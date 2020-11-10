Сбитый российский вертолёт - это месть Турции: "Если не сорвать мирный процесс, то хотя бы наказать"

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал заключение мирного соглашения по Карабаху между Арменией и Азербайджаном.

Эксперт, однако, считает, что этот документ в действительности стал "капитуляцией Еревана во второй карабахской войне". Такое мнение он высказал в интервью для канала Царьград.

Азербайджан выполнил большую часть своих задач: завоевал территории, захватил не только так называемый пояс безопасности, но и часть самого Нагорного Карабаха, в том числе и важнейший для духовной жизни армян город Шушу. Армянской стороне из этого поражения надо сделать правильные выводы. Искать виноватых в Москве не нужно. Такой исход для Еревана - вина почти исключительно, на 95%, премьер-министра страны Никола Пашиняна. Не знаю, намеренно или нет, по тупости или за деньги, но до войны и в ходе неё он прибегнул к откровенному саботажу, сделав всё, чтобы армянская армия проиграла, - подчеркнул Мирзаян.

Он заметил, что теперь самый главный вопрос состоит в том, что будет через пять лет, когда Баку получит право выпроводить российские миротворческие войска с территории Нагорного Карабаха.