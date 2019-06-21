Сбитый беспилотник США вынудил европейские авиакомпании отказаться от полётов над Ормузским проливом

Друг за другом стали отказываться европейские авиакомпании от полётов над Ормузским проливом. Сначала об этом сообщили немецкая Lufthansa и британская British Airways, а теперь и французская авиакомпания Air France.

Ранее, напомним, управление гражданской авиации (FAA) Соединённых Штатов запретило американским авиакомпаниям в целях безопасности заходить в воздушное пространство Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.

На такой жёсткий запрет в организации пошли после того, как иранские военные сбили американский беспилотник-разведчик, нарушивший воздушную границу страны.

Безопасностью своих пассажиров и авиалайнеров озаботились и европейцы, отмечая, что будут совершать облёт территории над Ормузским проливом.

"Air France вместе с французскими и местными властями постоянно анализирует полетные зоны по всему миру, которые могут представлять риск. Этот анализ позволяет соответствующим образом адаптировать полетные планы и гарантировать высокий уровень безопасности полетов", - сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.