|
Сбитый беспилотник США вынудил европейские авиакомпании отказаться от полётов над Ормузским проливом
21 июня 2019, 16:24 • 27 • Политика
После того как иранские военные сбили американский беспилотник-разведчик, нарушивший воздушную границу страны, европейские авиакомпании стали отказываться от полётов над Ормузским проливом. Среди них Lufthansa, British Airways и Air France.
Друг за другом стали отказываться европейские авиакомпании от полётов над Ормузским проливом. Сначала об этом сообщили немецкая Lufthansa и британская British Airways, а теперь и французская авиакомпания Air France.
Ранее, напомним, управление гражданской авиации (FAA) Соединённых Штатов запретило американским авиакомпаниям в целях безопасности заходить в воздушное пространство Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.
На такой жёсткий запрет в организации пошли после того, как иранские военные сбили американский беспилотник-разведчик, нарушивший воздушную границу страны.
Безопасностью своих пассажиров и авиалайнеров озаботились и европейцы, отмечая, что будут совершать облёт территории над Ормузским проливом.
"Air France вместе с французскими и местными властями постоянно анализирует полетные зоны по всему миру, которые могут представлять риск. Этот анализ позволяет соответствующим образом адаптировать полетные планы и гарантировать высокий уровень безопасности полетов", - сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июня 2019, 01:54
|
15 июня 2019, 01:09
|
16 июня 2019, 19:09
|
20 июня 2019, 14:09
|
18 июня 2019, 07:09
|
19 июня 2019, 02:39
|
15 июня 2019, 20:24