Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Секунда, вспышка и удар. Видео уничтожения беспилотника США и ультиматум Трампа ...
В Госдуме поддержали создание базы адвокатов для помощи россиянам за границей
Иран сбил самолет США, подставив под удар Кремль
Приднестровье признательно украинскому народу – за помощь 27 лет назад
Главная / Политика

Сбитый беспилотник США вынудил европейские авиакомпании отказаться от полётов над Ормузским проливом

21 июня 2019, 16:24  •  27 • Политика
После того как иранские военные сбили американский беспилотник-разведчик, нарушивший воздушную границу страны, европейские авиакомпании стали отказываться от полётов над Ормузским проливом. Среди них Lufthansa, British Airways и Air France.
Друг за другом стали отказываться европейские авиакомпании от полётов над Ормузским проливом. Сначала об этом сообщили немецкая Lufthansa и британская British Airways, а теперь и французская авиакомпания Air France.
Ранее, напомним, управление гражданской авиации (FAA) Соединённых Штатов запретило американским авиакомпаниям в целях безопасности заходить в воздушное пространство Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.
На такой жёсткий запрет в организации пошли после того, как иранские военные сбили американский беспилотник-разведчик, нарушивший воздушную границу страны.
Безопасностью своих пассажиров и авиалайнеров озаботились и европейцы, отмечая, что будут совершать облёт территории над Ормузским проливом.
"Air France вместе с французскими и местными властями постоянно анализирует полетные зоны по всему миру, которые могут представлять риск. Этот анализ позволяет соответствующим образом адаптировать полетные планы и гарантировать высокий уровень безопасности полетов", - сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 13:09
Действиями напавших на русских в Грузии руководили кураторы с Запада - Гаврилов
21 июня 2019, 13:09
"Балансирование на грани войны". В МИД РФ тонко "укололи" Вашингтон
21 июня 2019, 16:24
В Госдуме поддержали создание базы адвокатов для помощи россиянам за границей
21 июня 2019, 16:24
Сбитый беспилотник США вынудил европейские авиакомпании отказаться от полётов над Ормузским проливом
21 июня 2019, 03:24
«Я всё стараюсь отработать по полной»
20 июня 2019, 17:39
Путин рассказал о чувствах, когда его распоряжения не выполняются
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2019, 01:54
"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в атаке на колонну украинского нацбатальона
15 июня 2019, 01:09
"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостановки работы ГТС
16 июня 2019, 19:09
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
20 июня 2019, 14:09
Зеленский подписал первый закон
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
19 июня 2019, 02:39
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему стихи из русских поговорок
15 июня 2019, 20:24
Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.