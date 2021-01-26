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Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения

26 января 2021, 07:50  •  221 • Политика
Сбитая с ног омоновцем женщина на акции за Навального в Петербурге пожалела, что простила обидчика так запросто. Потомственная диссидентка отметила, что ей стоило выставить политические условия.
Сбитая ударом ноги омоновца женщина оказалась не такой простой и перед отрядом правоохранителей появилась неслучайно. Она дала интервью, в котором рассказала о своей оппозиционной жизни.
Речь идёт об участнице резонансного видео, на котором отряд ОМОНа ведёт задержанного на несанкционированной акции в Петербурге. Дорогу правоохранителям перегораживает женщина, но её отпихивают ногой. Она падает, ударяется головой и теряет сознание.
Имя этой женщины Рита Юдина. Журналистам удалось перехватить женщину, когда она возвращалась из больницы домой. В ходе беседы Юдина рассказала, что она из семьи диссидентов, ненавидит власть и жалеет, что простила в больнице омоновца.
Женщина призналась, что живёт в Луге и специально приехала в Петербург на несанкционированную акцию, потому что выступает против власти. Когда она увидела, как кого-то задерживают, подошла ближе с требованием отпустить его. После падения уже ничего не помнит.
В своих злоключениях Юдина винит власть - и советскую, и нынешнюю. По её рассказам, из-за того, что её родители были диссидентами, ни им, ни ей в СССР нормально жить не дали. Также у неё трое детей от двух разных мужчин. Старший сын работал на базе отдыха, но потом уволился. У среднего сына диабет, получает инсулин по льготе. Младшая дочь учится дистанционно в голландском колледже, так как Юдина не доверяет российским школам.
Как выяснил 47news, в 2011-м Юдина с детьми уехала в Германию, но в 2017 году вернулась обратно в Россию. Согласно рассказу женщины, до недавнего времени она работала делопроизводителем в воинской части, но потом лишилась места из-за уголовного дела против её сына. Сейчас подрабатывает репетитором по математике.
Юдина отметила, что жалеет, что простила сбившего её с ног омоновца, когда к ней пришли журналисты.
А теперь вот думаю, что надо было мне сказать: когда всех политзаключённых выпустите, и Алексея Навального тоже, тогда и прощу,
- отметила она в разговоре с журналистами.

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