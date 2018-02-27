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Сбился с ритма: Японский министр по делам "северных территорий" подал в отставку после инсульта

27 февраля 2018, 11:09  •  111 • Политика
У японского министра по делам "северных территорий" от напряженной работы не выдержало сердце - инсульт. После диагноза врачей Тэцума Эсаки покинул свой пост.
В Японии подал в отставку 74-летний Тэцума Эсаки - пожалуй, самый скандально известный за свою короткую карьеру министр по делам "северных территорий" - южных островов Курильского архипелага. Причиной его внезапно оборвавшейся карьеры, по данным японских СМИ, стали проблемы с сердцем. Врачи на днях диагностировали у чиновника инсульт.
На посту главы ведомства Эсаки успел дважды "отличиться". И оба раза ему пришлось долго извиняться и оправдываться за свои слова.
Сначала в одном из интервью он признался, что не разбирается в вопросе спора с Россией по поводу Курильских территорий. Что уже удивительно для министра по делам "северных территорий". Вторую оплошность он совершил, когда в разговоре со СМИ сказал о необходимости пересмотра соглашения о статусе Вооруженных сил США на территории Японии. Стоит ли говорить, что оба высказывания вызвали резкую критику со стороны в адрес главы ведомства.
По поводу поданного Эсаки заявления об отставке уже известно, что Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, ее принял. Кто займет министерское кресло - пока неизвестно.

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