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Сбили по ошибке: Иран признал вину в крушении украинского Boeing

12 января 2020, 03:24  •  24 • В мире
Тегеран взял на себя ответственность за крушение украинского Boeing, признав, что лайнер сбит военными по ошибке. Иранские власти пообещали наказать виновных.
В Тегеране объяснили, что украинский самолёт пролетал над важным военным объектом и в результате был сбит из-за ошибки, цитирует Reuters заявление иранских властей.
Подчёркивается, что виновные в катастрофе "понесут ответственность". Кроме того, руководство вооружённых сил Ирана принесло соболезнования семьям погибших в результате ЧП.
В сообщении отмечается, что трагедия произошла на фоне роста напряжения в отношениях с США и повышенной боевой готовности - иранцы опасались ракетных ударов со стороны американцев.
Утром 8 января самолёт украинских авиалиний потерпел крушение спустя некоторое время после взлёта из аэропорта Тегерана. Всего на борту находилось 176 пассажиров, девять из которых были членами экипажа. В результате падения все погибли.
Ряд европейских стран, в том числе и Украина, не исключали версию ракетного удара по самолёту. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также источники ряда американских СМИ в разведке и Белом доме допускали, что Иран мог попасть в лайнер случайно.
В Тегеране изначально опровергали подобные предположения, утверждая, что причиной крушения стал отказ двигателя.

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