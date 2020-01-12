Сбили по ошибке: Иран признал вину в крушении украинского Boeing

В Тегеране объяснили, что украинский самолёт пролетал над важным военным объектом и в результате был сбит из-за ошибки, цитирует Reuters заявление иранских властей.

Подчёркивается, что виновные в катастрофе "понесут ответственность". Кроме того, руководство вооружённых сил Ирана принесло соболезнования семьям погибших в результате ЧП.

В сообщении отмечается, что трагедия произошла на фоне роста напряжения в отношениях с США и повышенной боевой готовности - иранцы опасались ракетных ударов со стороны американцев.

Утром 8 января самолёт украинских авиалиний потерпел крушение спустя некоторое время после взлёта из аэропорта Тегерана. Всего на борту находилось 176 пассажиров, девять из которых были членами экипажа. В результате падения все погибли.

Ряд европейских стран, в том числе и Украина, не исключали версию ракетного удара по самолёту. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также источники ряда американских СМИ в разведке и Белом доме допускали, что Иран мог попасть в лайнер случайно.

В Тегеране изначально опровергали подобные предположения, утверждая, что причиной крушения стал отказ двигателя.