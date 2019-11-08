Сбили MH17 и теперь отсиживаются в Крыму: Заявления Bellingcat подхватили украинские СМИ

Активисты Bellingcat продолжают свой путь распространения невнятной информации о крушении MH17. Новые сообщения появились на фоне всё более усиливающейся пророссийской позиции. Если раньше страны Запада в едином порыве обвиняли Москву в крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, то теперь звучат призывы уточнить, какова роль Украины в трагедии. Происходит то, о чём говорили российские представители и независимые от международной группы следователей эксперты, - новые данные меняют картину, которую ранее рисовали нам с завидной регулярностью.

Как пишет "Утро.ру", Bellingcat настаивает, что к атаке на MH17 причастен некий Олег Иванников - его активисты называют офицером российского ГРУ, подчёркивая, что сейчас этот Иванников живёт в Крыму. Но... всё говорит о том, что проверить эту информацию не получится, потому что, как добавляют сами активисты Bellingcat, находится он там по поддельному паспорту.

По версии Bellingcat, теперь Иванникова зовут Андрей Лаптев. Кроме того, объявлено, что вместе с Иванниковым-Лаптевым паспорт на поддельный сменил Игорь Безлер. Его называют полковником ГРУ, который теперь живёт под именем Игорь Береговой.

Стоит отметить, что заявления Bellingcat с радостью подхватили украинские СМИ, публикуя некие снимки мужчин - будто бы тех самых разведчиков ГРУ. Напомним, ранее заявления Bellingcat не находили подтверждения и даже постоянно "спотыкались" об опровержения.