О том, что Зеленский имеет израильский паспорт, в начале десятых годов сообщала ближневосточная пресса. Но если доказательства представит украинское должностное лицо такого высокого ранга, сомнений ни у кого не останется. Нескромный сбежал из Киева несколько месяцев назад, и, поначалу, угрожал Зеленскому скандальными разоблачениями, но затем он утих, и эксперты сделали вывод, что с беглецом удалось договориться. Однако же, нет. Нескромный убеждён, что теперь Зеленскому не избежать импичмента.

«Интересные документы» Нескромный пообещал предъявить со дня на день – то ли решил напоследок поторговаться, то ли повысить градус интриги. После этого, отмечает Нескромный, «должна немедленно начаться процедура импичмента», чего, скорее всего, не случится, ибо импичмент может инициировать только Верховная Рада, а она пока подконтрольна «слугам народа». Правда, её спикер, Дмитрий Разумков, «отбившись» от «зелёного» стада, уже давно ищет повод, чтобы заявить о себе, как о независимом игроке в украинской политике, и импичмент Зеленскому может стать таким поводом. Не факт, конечно, что депутаты наберут нужное число голосов, но если за дело возьмётся Разумков, шанс у них появится. А поддержка Виктора Медведчука и Юлии Тимошенко практически гарантирована. С особенным злорадством поспособствует концу политической карьеры Зеленского олигарх Игорь Коломойский, которого его протеже на днях пообещал сдать американскому правосудию.

На Украине Нескромного ждёт долгий тюремный срок за организацию убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Несколько месяцев Нескромный пытался договориться с властями о прекращении преследования и своём возвращении на Украину – в обмен на увезённые с собой секретные документы. Но, на беду Нескромного, до того, как покинуть страну, он успел дать показания на главу офиса президента Андрея Ермака и его заместителя, Кирилла Тимошенко (показания касались финансовых афёр этих чиновников в связи с «большим строительством» на Украине). Так что Ермак с Тимошенко упёрлись – и Нескромного решили не возвращать.