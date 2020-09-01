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Сбежавший в США экс-советник Путина раскрыл тайный план Кремля в Белоруссии

01 сентября 2020, 22:55  •  197 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия якобы мягко удалит от власти бацьку и захватит соседнюю Республику
Президент России Владимир Путин планирует присоединить Белоруссию, но без действующего лидера нации Александра Лукашенко во главе государства. Об этом заявил сбежавший в США бывший советник российского лидера, а ныне сотрудник Центра глобальной свободы и процветания вашингтонского Института Катона и яростный критик Кремля Андрей Илларионов в интервью ютуб-каналу Ukrlife.TV
"Путин, естественно, мечтает об аннексии Белоруссии. Он только укрепился в своих мечтах в последний месяц. Он хотел аннексии, но без Лукашенко. Зачем ему Лукашенко во главе аннексированной Белоруссии", – заявил Илларионов.
Он считает, что сейчас Александр Григорьевич существенно ослабел, поэтому Путин якобы намерен воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы "осуществить окончательное решение лукашенковского вопроса".
По словам оппозиционера, российский лидер понимает, что просто отставки бацьки на фоне "национальной революции" может привести к руководству в Республике неудобного для Владимира Владимировича человека, с которым сложно будет "победоносно" аннексировать Белоруссию.
"Поэтому Путину сейчас предстоит очень тонкая работа, заключающаяся в том, чтобы добиться мягкого отставления Лукашенко от власти. И в этом деле интересы Путина и белорусской революции, как это ни удивительно, совпадают", – сказал Илларионов.
Однако когда общая цель будет достигнута, интересы Москвы и белорусских оппозиционеров кардинально разойдутся. Ходящие сейчас под бело-красными националистическими флагами стремятся к перевыборам и закреплению независимости страны, а у Путина другие конечные планы, заметил американский эксперт.
"Ему нужна отставка Лукашенко для того, чтобы пользуясь инструментами заговора и переворота или даже национальных выборов поставить во главе Белоруссии человека, который будет способствовать аннексии Белоруссии. Это очень сложная игра", – констатировал Илларионов.
Необходимо добавить, что ярый критик Кремля уже давно носится с версией об аннексии РФ своих соседей. Так, в 2014 г. на фоне "Крымской весны" Илларионов заявил, что Путин якобы собирается захватить Белоруссию, Прибалтику и даже Финляндию.
Ранее сегодня "Утро.ру" писало о страшном прогнозе Лукашенко о грядущей резне в стране, если он сейчас покинет свой пост. По его словам, то, что произошло на Украине во время и после госпереворота, покажется лишь цветочками.

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