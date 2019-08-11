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Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
11 августа 2019, 14:24 • 247 • Политика
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, сбежавший от уголовного преследования с Украины, посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому отказаться от воинственной риторики в адрес Москвы. По его словам, это принесет больше пользы для восстановления экономики Украины.
Онищенко отметил, что новому президенту следует придерживаться нейтральной позиции между Россией и США, выстраивая отношения и с теми, и с другими, чтобы экономическая ситуация на Украине улучшалась. "Ему не нужно ни с кем воевать, ему не нужно держать политику России против Запада или Запада против России", - подчеркнул депутат.
По словам Онищенко, Зеленский должен сохранять позицию "я за Украину", делая все для того, чтобы на Украине "было хорошо". Тогда у него получится выйти из сложной экономической ситуации, в которой сейчас находится страна, заявил депутат в интервью телеканалу "112 Украина".
Напомним, в отношении Онищенко на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в хищении госимущества и госизмене. Однако сам беглый депутат заявлял, что подлинной причиной возбуждения дел стала его борьба с коррупционными схемами тогдашнего президента Петра Порошенко. В подтверждение своих слов Онищенко приводил записи телефонных разговоров.
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