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Сбежавший от русских капитан эсминца Defender стал "Защитником Украины"

10 июля 2021, 21:40  •  90 • Политика
На Украине завершились международные военно-морские учения Sea Breeze 2021. Капитан британского эсминца-провокатора Defender получил медаль "Защитник Украины".
По итогам учений НАТО Sea Breeze 2021 и провокации у берегов Крыма командир британского ракетного эсминца HMS Defender был удостоен нагрудного знака "Защитник Украины". Об этом сообщают украинские СМИ.
Военный корабль ВМС Великобритании, которым руководил британский морской офицер, 23 июня нарушил морскую границу России у берегов Крыма и углубился на несколько километров в русские воды. Черноморский флот и авиация России открыли по британскому эсминцу предупредительный огонь, после чего он быстро ушёл в международные воды. Больше такая провокация не повторялась.
За этот "храбрый" поступок капитану британского эсминца-провокатора был присвоен нагрудный знак "Защитник Украины". При этом в самой Великобритании провокация и быстрый побег корабля вызвали критику в адрес правительства, отдавшего капитану эсминца соответствующий приказ.

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