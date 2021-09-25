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Сбежавший от правосудия Саакашвили назвал Украину "отстойником" преступников: "Любой взорвёт"
25 сентября 2021, 14:35 • 145 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, разыскиваемый там за преступления, назвал Украину "отстойником для преступников".
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина превратилась в "проходной двор" для преступников с постсоветского пространства.
"Украина - проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал... Преступники точно знают, что каждого можно отпустить", - заявил политик в интервью.
По словам бежавшего от уголовного преследования в Грузии её экс-президента, на Украине "ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей".
полагает также экс-глава Одесской области страны.
По словам Саакашвили, на Украине обычный человек может "долго стоять в очереди" в миграционной службе, но "за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине".
"Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвёт. И всё это проходит на глазах у всех", - уверен Саакашвили.
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