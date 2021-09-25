Сбежавший от правосудия Саакашвили назвал Украину "отстойником" преступников: "Любой взорвёт"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, разыскиваемый там за преступления, назвал Украину "отстойником для преступников".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина превратилась в "проходной двор" для преступников с постсоветского пространства.

"Украина - проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал... Преступники точно знают, что каждого можно отпустить", - заявил политик в интервью.

По словам бежавшего от уголовного преследования в Грузии её экс-президента, на Украине "ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей".

Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна,

полагает также экс-глава Одесской области страны.

По словам Саакашвили, на Украине обычный человек может "долго стоять в очереди" в миграционной службе, но "за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине".

"Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвёт. И всё это проходит на глазах у всех", - уверен Саакашвили.