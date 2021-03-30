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Сбежавший из-под Иловайска генерал ВСУ похвастался, что захватывал российские танки

30 марта 2021, 17:20  •  209 • Украина

Позорно сбежавший с поля боя украинский генерал Руслан Хомчак поведал свою версию отступления его подразделений под Иловайском, которая, естественно, получилась предельно героической и пафосной.

Даже подконтрольные украинским националистам СМИ в 2014 году писали, что Хомчак ещё с одним военным преступником Березой бросили в автомобили с ранеными и драпанули из зоны АТО, осознав, что подчинённые им войска окружают со всех сторон. Три дня эти «херои» не выходили на связь, а когда добрались до занятого ВСУ посёлка отказались подавать рапорт о случившемся в штаб и снова сбежали, на этот раз не от ополченцев, а от военной прокуратуры. Теперь этому «воину» поручили командовать всеми вооружёнными силами. Видать за умение оперативно и качественно сливаться. Впрочем, Зеленский в свою команду набирает и не таких фриков. У нового украинского гаранта какая-то болезненная тяга к преступникам и отморозкам.

В интервью пропагандистке ресурса Гордона Алесе Бацман генерал, конечно же, даже не заикался о том, что он нём когда-то писали СМИ и рассказывали очевидца. Он пафосно рассказывал, как вместе со своими подчинёнными захватывал российские танки и брал в плен военнослужащих регулярных войск РФ. Последний тезис вообще стал главным в рассказе Хомчака, который раз десять, наверное, упоминал мифических на самом деле российских пленных. Интервью, по сути, использовали для шаблонной агитки ещё в стиле Порошенко. Только горе-генерал, в своих буйных фантазиях захватывавший вражеские танки, даже не размахивал на камеру российскими паспортами. Зато он поведал прочувствованную историю, как один из его бойцов сдуру нацепил форму кадрового военного РФ (отакои), а он его строго отчитал и приказал сжечь вражью одежду.

Если бы Бацман хоть отдалённо слышала что-то о журналистских стандартах, может быть она тихонечко спросила Хомчака, куда же делись все захваченные им, в том числе военнопленные. И почему Украина за семь лет так и не смогла доказать присутствия военных РФ в Донбассе. Но писакам Гордона такие материи неведомы. Да и по новым беспредельным украинским законам за такой вопрос командующему ВСУ можно, наверное, в тюрьму загреметь «за измену родине».

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