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Сбежавший из Молдавии олигарх Плахотнюк бросил и собственную партию
24 июня 2019, 12:39 • 51 • Политика
Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, ранее сбежавший из страны, теперь ещё и собственную партию бросил. У себя на странице в соцсети он объявил о своём уходе с поста лидера Демократической партии Молдавии.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил о том, что местный олигарх Владимир Плахотнюк ещё 14 июня на автомобиле сбежал из страны. Сегодня стало известно о том, что бизнесмен ещё и собственных соратников фактически предал - бросил собственную партию.
Об уходе с поста лидера Демократической партии Молдавии Плахотнюк написал на странице в соцсети Facebook. Да и вообще, решил никак ей себя не обременять.
"Я заявляю, что решил не баллотироваться на этом съезде в какой-либо должности в партии".
Напомним, именно из-за Плахотнюка и подконтрольных ему людей в руководстве различных госструктур республика пережила фактически период двоевластия.
Судя по посту олигарха, он изрядно подпортил репутацию собственной партии, поскольку даже проевропейские партии в парламенте, стоящие по своей политической программе в оппозиции к президенту Додону и его сторонникам, "отказались вступать в диалог с Демократической партией, потому что у них есть проблема со мной как с президентом партии".
Фото: facebook/plahotniuc
При этом Плахотнюк готов принять все удары на себя.
"Я полностью беру на себя роль мишени злоупотреблений любого рода".
А чего не принять-то, если, судя по информации Додона, находишься в бегах?
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