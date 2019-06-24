Сбежавший из Молдавии олигарх Плахотнюк бросил и собственную партию

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил о том, что местный олигарх Владимир Плахотнюк ещё 14 июня на автомобиле сбежал из страны. Сегодня стало известно о том, что бизнесмен ещё и собственных соратников фактически предал - бросил собственную партию.

Об уходе с поста лидера Демократической партии Молдавии Плахотнюк написал на странице в соцсети Facebook. Да и вообще, решил никак ей себя не обременять.

"Я заявляю, что решил не баллотироваться на этом съезде в какой-либо должности в партии".

Напомним, именно из-за Плахотнюка и подконтрольных ему людей в руководстве различных госструктур республика пережила фактически период двоевластия.

Судя по посту олигарха, он изрядно подпортил репутацию собственной партии, поскольку даже проевропейские партии в парламенте, стоящие по своей политической программе в оппозиции к президенту Додону и его сторонникам, "отказались вступать в диалог с Демократической партией, потому что у них есть проблема со мной как с президентом партии".

Фото: facebook/plahotniuc

При этом Плахотнюк готов принять все удары на себя.

"Я полностью беру на себя роль мишени злоупотреблений любого рода".

А чего не принять-то, если, судя по информации Додона, находишься в бегах?