Сбежавших из Донбасса американцев заменили сотрудники ОБСЕ в бронежилетах

Как сообщают СМИ, сбежавших из Донбасса американских наблюдателей заменили на сотрудников ОБСЕ в бронежилетах.

Военный корреспондент Семён Пегов опубликовал видеозапись эвакуации сотрудников ОБСЕ из Донецка. По его словам, в Донбассе остались только бронированные автомобили миссии, которые могут работать в экстремальных и боевых условиях.

На кадрах можно увидеть, что представители ОБСЕ что-то вывозят. Дело в том, что одна из машин в колонне была оснащена прицепом. По данным СМИ, эвакуировались американские наблюдатели, которые опасаются вторжения ВС России.

Чуть позже корреспондент RT Роман Косарев уточнил, что на замену эвакуированным прибыла новая группа представителей ОБСЕ. От комментариев они отказались, однако журналист обратил внимание, что сотрудники миссии носили бронежилеты и имели при себе чемоданы.

Как ранее сообщил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия давно намекает, что Украине необходимо прекратить подготовку к силовой операции в Донбассе. Иначе Москва признает независимость ДНР и ЛНР, причём процесс постепенно набирает обороты.