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ВСУ не спешит разбираться с вопросом

Военнослужащие украинской армии, покинувшие Крым после референдума 2014 года, не могут рассчитывать на поддержку государства. Многие из них живут в отелях, принадлежащих Министерству обороны. Однако после достижения пенсионного возраста им будет негде жить, сообщила депута Рады Елена Хоменко в ходе выступления на пресс-конференции.

По словам парламентария, указанная ситуация характерна для высших воинских званий – без крыши над головой остаются даже адмиралы.

"А время продолжает идти. Военнослужащие уходят на пенсию. После выхода на заслуженный отдых им будет негде жить, так как жилищный вопрос остается открытым. И для многих военнослужащих, имеющих различные звания – от лейтенантов до офицеров высшего звена – вопрос обеспечения жильем уже восемь лет остается открытым", – высказалась украинский парламентарий.

Согласно приведенным данным, в марте 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов принял решение о выводе подразделений вооруженных сил с территории Крыма. Два года спустя экс-главный военпрокурор страны Анатолий Матиос указал, что в момент воссоединения региона с остальной частью Российской Федерации на полуострове находились порядка 20 тыс. военнослужащих Украины, на материк решили вернуться лишь шесть тысяч.

Ранее украинский генерал Игорь Романенко заявил, что для успешного исхода войны с Россией Киев должен в срочном порядке перевооружить ВСУ и подготовить население к "народной войне"., взяв за основу опыт азербайджанских сил в военном конфликте в Карабахе, который произошел осенью прошлого года.