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Сбежавшая в Польшу Тимановская снова высказалась о спорте в Белоруссии
10 октября 2021, 14:15 • 144 • Политика
Она заявила, что действия руководства погубили многих талантливых спортсменов
Белорусская бегунья Кристина Тимановская после скандала на ОИ в Токио, когда раскритиковала действия руководства Белорусской федерации легкой атлетики, снова неодобрительно высказалась в отношении действий организации. Мнением она поделилась в "Инстаграме".
В сториз спортсменка отреагировала на публикацию БФЛА, на которой изображены все медали белорусского экс-спринтера Виктора Рябова.
"Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить", – поделилась она.
При этом она указала, что стала 20-кратной чемпионкой Белоруссии и рекордсменкой Республики, но о ее заслугах в организации уже забыли.
Напомним, во время Олимпиады в Токио произошел политический скандал с участием Кристины Тимановской. В соцсетях она раскритиковала БФЛА за то, что руководство вынуждает спорстменов участвовать в состязаниях, к которым не готовились. После этого ее сняли с участия в Играх, предприняв попытку отправить в Минск, однако в аэропорту она смогла подойти к полицейскому и попросить помощи. После она получила политическое убежище в Польше.
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