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Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
17 ноября 2020, 03:55 • 79 • Политика
Украинские власти предлагают бизнесменам по выходным работать в больницах, где "не хватает рук". Сбежавшая из Крыма депутат Рады Лиза Богуцкая поразилась мерам Киева против COVID: "Мощный карантин!".
Так она прокомментировала недавнее скандальное заявление заместителя министра здравоохранения Ирины Микичак. Последняя предложила украинским предпринимателям, у которых бизнес простаивает из-за карантина, пойти работать в больницы.
Депутат Верховной рады сравнила предложение Микичак с не менее скандальным высказыванием министра социальной политики Андрея Ревы, который однажды заявил, что украинцы такие бедные, поскольку слишком много едят.
Скриншот: Facebook/Liza Bogutskaya
Напомним, что сама Богуцкая тоже оказывалась в центре своеобразного скандала. Выступая в эфире украинского телевидения, она честно призналась, что Крым сильно изменился в лучшую сторону с 2014 года. Депутат, которая сама является уроженкой Симферополя, отметила, что полуостров развивается очень быстро. Появляются новые дороги, больницы, микрорайоны. А популярное среди украинских политиков мнение о том, что крымчане якобы страдают после воссоединения с Россией, Богуцкая назвала мифом.
Отметим, что Украина ещё в августе обогнала Россию и Китай по приросту числа заболевших COVID-19 в пересчёте на душу населения. Ковидными лидерами среди украинских регионов являются Харьковская, Львовская, Одесская, Черновицкая области и Киев.
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