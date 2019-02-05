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Сбежали свыше 10 млн граждан: Депутат Рады об итогах насильственной украинизации

05 февраля 2019, 03:24  •  43 • Политика
Депутат Верховной рады Наталья Королевская заявила в эфире, что украинцы бегут из страны из-за государственного языка и насильственной украинизации. За 5 лет сбежали свыше 10 млн граждан, отмечает политик.
Граждане Украины бегут из страны из-за насильственного насаждения украинского языка и украинизации. Об этом заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская в эфире украинского телеканала NewsOne.
По её словам, 5 лет политики принуждения использовать только украинский язык, а также навязывания НАТО и "любви к стране" привели к тому, что с Украины сбежали 10 миллионов граждан. Наталья Королевская отметила, что все эти люди уехали "в поисках себя" в другие страны.
Депутат подчеркнула, что прививать гражданам любовь к стране нужно, повышая её престиж и давая людям уверенность в завтрашнем дне, а не при помощи репрессивно-карательных методов.
"Пять лет такой политики (насильственной украинизации) привели к тому, что более 10 миллионов людей сегодня уехали из страны в поисках себя в других странах", - сказала депутат Рады в эфире NewsOne.

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