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Сбежали из-за наших вертолётов? Американцы покинули блокпосты в Сирии перед проездом русского патруля - СМИ

29 января 2020, 18:09  •  155 • В мире
В СМИ появилась информация, что американские военные оставили наблюдения за блокпостом в районе сирийского Тель-Тамра. По информации источников, причиной побега якобы стали появлявшиеся в этом районе российские вертолёты.
Американские военные за сутки до появления русского патруля оставили свои позиции в районе сирийского Тель-Тамра. Как сообщает информационное агентство North Press, русские автомобили смогли беспрепятственно проехать через блокпост, который больше недели считался неприступным.
Как утверждается, буквально за сутки американцы отступили, сняв контроль с этого рубежа.
По предварительной версии журналистов, причиной "бегства" американцев стали и появлявшиеся над территорией российские ударные вертолёты, и контакты военных США и России.
Как сообщает North Press, в момент проезда российских военных машин американских войск даже не было замечено у подъездов к городу.
Отметим, что ранее спецпредставитель Госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри сообщал, что в январе произошло несколько инцидентов между американскими и российскими военными. По его словам, конфликты были незначительными и не требовали привлечения политиков и дипломатов.
По заверениям дипломата, все эти случаи не представляют никакой угрозы или опасности. "Всё это решается по военным каналам", - пояснил он, добавив, что между США и Россией существует соглашение о недопущении конфликтов в Сирии. Правда, договорённость касается в основном инцидентов в воздухе, но и на земле иногда случается недопонимание.

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