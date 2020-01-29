Сбежали из-за наших вертолётов? Американцы покинули блокпосты в Сирии перед проездом русского патруля - СМИ

Американские военные за сутки до появления русского патруля оставили свои позиции в районе сирийского Тель-Тамра. Как сообщает информационное агентство North Press, русские автомобили смогли беспрепятственно проехать через блокпост, который больше недели считался неприступным.

Как утверждается, буквально за сутки американцы отступили, сняв контроль с этого рубежа.

По предварительной версии журналистов, причиной "бегства" американцев стали и появлявшиеся над территорией российские ударные вертолёты, и контакты военных США и России.

Как сообщает North Press, в момент проезда российских военных машин американских войск даже не было замечено у подъездов к городу.

Отметим, что ранее спецпредставитель Госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри сообщал, что в январе произошло несколько инцидентов между американскими и российскими военными. По его словам, конфликты были незначительными и не требовали привлечения политиков и дипломатов.

По заверениям дипломата, все эти случаи не представляют никакой угрозы или опасности. "Всё это решается по военным каналам", - пояснил он, добавив, что между США и Россией существует соглашение о недопущении конфликтов в Сирии. Правда, договорённость касается в основном инцидентов в воздухе, но и на земле иногда случается недопонимание.