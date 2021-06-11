«Сбежала от постоянных побоев»: в Махачкале полиция силой забрала девушку из убежища для жертв домашнего насилия

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов силой забрали из кризисной квартиры для женщин, переживших домашнее насилие, уроженку Чечни Халимат Тарамову. По словам правозащитников, её разыскивали родственники, чтобы вернуть домой. На днях Тарамова записала видеообращение, в котором просила не искать её, поскольку она добровольно ушла из дома, «спасаясь от регулярных побоев». Подробности — в материале RT.

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов нанесли визит в квартиру-убежище для женщин, переживших домашнее насилие, чтобы вернуть в Чечню сбежавшую из дома Халимат Тарамову. По словам правозащитников, девушка неделю скрывалась от родственников из-за домашнего насилия и побоев.

Как выяснил RT, квартиру, откуда вывезли девушек, официально снимает участница местного проекта помощи жертвам домашнего насилия «Марем» Екатерина Нерозникова. Она объяснила, что арендует жилплощадь специально для женщин, пострадавших от насилия, которым больше некуда пойти.

«Когда им нужно подготовиться к отъезду, прийти в себя, оформить документы — мы разрешаем им побыть в нашей квартире. Данных об этой квартире ни у кого нет, полиция её, скорее всего, выследила», — считает собеседница RT.

Нерозникова подчеркнула, что Халимат — совершеннолетняя, она ушла из дома добровольно. На днях девушка записала видеообращение, в котором заявила, что с ней всё в порядке, и попросила не разыскивать её.

«Как совершеннолетняя, она имела полное право уйти из дома и написать заявление с просьбой снять её и с местного, и с федерального розыска. Что она и сделала», — рассказывает Нерозникова.

Халимат Тарамова

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«Забрали всех»

По словам Екатерины Нерозниковой, полицейские пришли в квартиру 11 июня и забрали всех женщин, которые там находились. Среди них — 15-летняя девочка, находившаяся в шелтере вместе с матерью. Связи с задержанными у правозащитников до сих пор нет.

«Забрали, по моей информации, шесть человек, возможно, семь. Всех увезли в Ленинское РОВД (Махачкалы. — RT). По моей информации, две девушки, работавшие волонтёрами, получили телесные повреждения», — сообщила Нерозникова.

По данным правозащитницы, саму Халимат увезли в центральное РОВД Дагестана, оттуда её уже забрал отец. Где сейчас находится Тарамова, она не знает.

«Её пытались заставить написать заявление о том, что её удерживали насильно, — рассказала Екатерина. — Она, конечно, отказывалась и утверждала, что скрывается по собственному желанию. После этого пришёл её отец, и Халимат пыталась сбежать через окно, но её остановили. После этого сотрудники отдали её отцу и его компании, которая ждала её на улице. Дальнейшая её судьба нам неизвестна».

RT обратился в МВД Чеченской Республики и Дагестана с просьбой прокомментировать информацию о задержании женщин из кризисной квартиры в Махачкале и судьбе Халимат Тарамовой, однако ответов пока не получил. Уполномоченный по правам человека в Дагестане также не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

Вместе с тем, республиканский омбудсмен Джамал Алиев сообщил ТАСС, что обратился в прокуратуру Ленинского района с просьбой организовать проверку в связи с публикациями об инциденте в кризисном центре и призывом «в случае подтверждения противоправных действий сотрудников полиции принять меры реагирования».

Пропавшая дочь

После того, как правозащитники сообщили о визите полиции в квартиру для жертв домашнего насилия в Махачкале, в местных СМИ появилась информация об отце Халимат — Аюбе Тарамове. Мужчина, по информации журналистов, ранее был общественным помощником спецпредставителя президента России по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике, а также, по некоторым данным, работал замминистра ЖКХ в правительстве Чечни. В 2003 году его якобы задерживали за попытку дачи взятки.

О личности самой Халимат данные также противоречивые — как удалось выяснить RT, до марта 2021 года девушка с таким именем училась в Российском новом университете в Москве.

«Тарамова Халимат Аюбовна обучалась с октября 2016 года по март 2021 года в Налоговом институте Российского нового университета по направлению «Экономика» заочной формы, профиль — «Налоги и налогообложение». За время обучения проявила себя как исполнительная студентка. Соблюдала договорные обязательства, не имела финансовых и академических задолженностей. В группе пользовалась авторитетом, с преподавателями была корректна», — сообщили в университете.

По информации из открытых источников, на полную тезку Халимат также была зарегистрирована ООО «Экологические технологии» и ИП по предоставлению услуг в сфере красоты — последнее на данный момент ликвидировано. RT удалось связаться с представителем компании «Экологические технологии», где Тарамова числится основателем и учредителем. Собеседница RT cказала, что Халимат несколько дней назад уехала в Москву, и она не в курсе истории с побегом из дома и розыском. При этом женщина заявила, что Халимат Тарамова «замужем и счастлива в браке», поэтому, вероятно, героиня резонансной истории — не их руководитель.