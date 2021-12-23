«Сбережение народа является одной из важнейших задач»

В четверг, 23 декабря, Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. На мероприятие, которое в этом году было перенесено из Центра международной торговли в Манеж, было аккредитовано 507 российских и зарубежных журналистов. «Известия» собрали ключевые моменты.

О перспективах экономики после кризиса, вызванного ковидом

«Весь мир вел борьбу с коронавирусной инфекцией. Эта борьба продолжается. Мы знаем об опасностях распространения омикрона, нового штамма. Как вы знаете, группа наших ученых находится в ЮАР, где был обнаружен этот штамм».

«Что касается того, как это отразилось на российской экономике. Мы об этом уже говорили много раз. Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми ограничениями в экономике и социальной сфере все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шоковым событиям, чем экономики других стран».

«Уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих других развитых странах. И восстановились мы намного быстрее, чем другие страны. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, промышленное производство растет, сбор урожая растет. Это хороший результат, который даст возможность не только обеспечить себя, но и сохранить экспорт».

«Инфляция ожидается гораздо больше, чем прогнозировали, но рост реальных доходов населения все равно по году. Конечно, это касается не всех категорий граждан, конечно, это средние показатели. Но мы вынуждены оперировать средними цифрами».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

О безработице

«Мы ставили цель вернуться к допандемийному уровню (безработицы), но он стал ниже — был 4,7%, а стал 4,3%».

«Все говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике».

О поводах для беспокойства

«Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить. Это продолжительность жизни. Она у нас немного сократилась — и это тоже одно из последствий пандемии коронавирусной инфекции».

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

О работе правительства и ЦБ в условиях кризиса

«Я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает удовлетворительной оценки».

О драйверах роста

«Сбережение народа является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста»

«Второй драйвер — развитие инфраструктуры. 500 млрд идет из бюджета на развитие инфраструктуры. В рамках нацпроектов на следующий год предусмотрено 460 млрд дополнительно. Из Фонда благосостояния планируем направить 2,5 трлн рублей».

«Третий драйвер роста — повышение производительности труда. Здесь есть целый набор программ, мы знаем что надо делать, ресурсы предусмотрены, они у нас есть».

«Нужно добиться полной отдачи от каждого вложенного в эти цели рубля».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

О вакцинации

«У нас 59,4% на вчерашний день. Это коллективный иммунитет — и переболевшие, и привившиеся. Около 70 млн человек сделали первую прививку, 70 (млн) с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно — нам нужен коллективный иммунитет под 80%. В некоторых странах уже говорят о коллективном иммунитете в 90%».

О мерах поддержки в условиях пандемии

«Даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики — а это огромные для нас цифры, 4,5% ВВП в прошлом году и еще около 1% в этом. Но мы не просто деньги раздавали абы кому, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест и на поддержку людей с низкими доходами, уязвимых в этой ситуации».

«Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать маткапитал на первого ребенка, начали выплачивать пособие беременным женщинам в трудной ситуации, делали единоразовые выплаты по 5 и 10 тыс. рублей».

«Все было нацелено на то, чтобы либо напрямую людей поддержать, либо поддержать их через бизнес, который предоставлял рабочие места».

«Кроме того, мы повысили МРОТ и повысили ПМ (прожиточный минимум), как вы знаете».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О пострадавшем бизнесе

«Ряд мер [поддержки] пошел на пользу нашим крупным предприятиям и холдингам. Они ведь без сбоев отработали (пандемийный период — «Известия»). По малым и средним компаниям — все, что связано с обслуживанием населения, конечно, они страдали в первую очередь. Но им оказывалась помощь в первую очередь».

«В целом, люди с пониманием относятся и положительно оценивают усилия правительства по поддержке бизнеса. Но в общем, и результат-то неплохой».

О действиях руководителей регионов

«Страна большая, ситуация в регионах разная, складывается по-разному, поэтому при общем руководстве федерального центра нам надо отдать возможность более чуткого руководства на уровне регионов (…) Где-то можно было делать что-то поточнее, где-то поэнергичнее, но в целом главы руководителей проявили себя как ответственные руководители».

«Но и поддержка регионов [из федерального центра] увеличилась кратно».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О бюджете

«Это, конечно, социальной направленности бюджет, но он нацелен и на развитие. Это очевидно, если посмотреть на цифры».

О ситуации в США

«Эта мягкая бюджетная политика отражается на мароэкономике».

О политике ЦБ

«Я каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, я знаю, как они ругают Центробанк. Почти каждый день, поверьте, просто по телевизору мы это не показываем. (...) Я знаю неудовлетворенность реального сектора из-за повышения ставок. Но если этого не делать, у нас может быть как в Турции».

«Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. Полагаю, что здесь мы находим золотую середину».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О развитии малых городов

«У нас города и малые, и большие развиваются достаточно энергично. Сейчас прежде всего надо развивать малые города и инфраструктуру, обеспечивать связанность территорий. Это один из драйверов роста, в которые мы готовы вложить колоссальные ресурсы».

О возможных городах для жизни, кроме Москвы и Петербурга

«Краснодар очень хорошо развивается, прибрежная зона, Крым».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

О взаимном признании вакцин

«Я говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их как можно в большем количестве. Иначе нам не справится».

Об избыточной смертности

«Не то что кто-то пытается это скрыть. Я, наоборот, настраиваю нашу систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто. Опять же, для того чтобы показать необходимость вакцинации. Ведь избыточная смертность от чего? Уровень коллективного у нас низкий».

О принуждении к вакцинации

«Нужно ли вводить какие-то меры воздействия? Думаю, что нет. Дело не в какой-то политической силе. Просто сила действия всегда равна силе взаимодействия. (…) Нам надо идти по другому пути, нам надо с уважением относится к людям, несмотря на их позицию и терпеливо объяснять необходимость этих мер».

Об истории

«Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно делали в предыдущие годы — в частности, когда разваливали Советский Союз. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы».

О политзаключенных

«Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовных преступлений и прикрываться политической деятельностью».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

О законе об иноагентах

«Согласен, хорошего мало. Но этот закон придуман не нами. Это закон был придуман США, которую все считают светочем демократии. Еще в 1930-е годы».

«Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, заявили о своих источниках финансирования».

«Есть вопросы о том, как формулируется понятие о политической деятельности. Вопросы есть. Здесь я согласен».

О присоединении Крыма и Севастополя

«Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Нам нужно было действовать — и так в 2014 году возник кризис».

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Об осложнении ситуации на Донбассе и слухах о возможном конфликте с Украиной

«Складывается впечатление, что может быть [на Юго-Востоке Украины] готовится третья военная операция — и нам заранее говорят, не вмешивайтесь, а то последуют вот такие санкции».

«Второй вариант — на этих территориях хотят создать своеобразную анти-Россию».

«Но конфликт — не наш выбор, мы этого не хотим».

Про расширение НАТО на Восток

«Так жить и развиваться невозможно. Поэтому мы жестко поставили условие — никакого больше расширения НАТО на Восток. (…) В целом, мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят, что они готовы к продолжению переговоров в начале следующего года в Женеве».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О воздействии интернета на детей

Это [негативное влияние социальных сетей на детей] одна из проблем не только России. Во всех странах обсуждается эта проблема. Ведь для них (крупных социальных сетей) — это бизнес.

«У нас сто с лишним возможных серьезных преступлениях в школах в последнее время было предотвращено. 127, по-моему. Это огромная проблема для всего мира. И для нас тоже».

«Отсюда и требование о так называемом «приземлении» этих платформ, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись законодательству».

О введении обязательной регистрации в интернете

«Что касается обезличивания — этот вопрос тоже обсуждается».

«Здесь нужно соблюсти золотую середину — с одной стороны, не подавлять свободу информации, с другой – защищать общество от возможных негативных проявлений. Надеюсь, что такая середина будет найдена, но мы будем настаивать в работе с такими платформами, на соблюдении нашего законодательства».

«Мы стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет во всей стране, 24 млрд предусмотрено на эту работу. Надо, чтобы везде, и особенно на селе люди могли пользоваться этими возможностями. Вопрос в том, чтобы создавался контент, который бы шел молодым людям на пользу. Чтобы они не подменяли реальную жизнь сидением в сети, чтобы спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали. Сети должны дополнять реальную жизнь. Для этого и существуют представительные органы власти, которые должна разработать определенные правила поведения в сети».

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Michal Fludra

О переговорах по Украине и расширению НАТО на Восток

«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сейчас и на историческую перспективу. В этой связи мы категорически возражаем против расширения НАТО на Восток (….) Разве это какое-то избыточное требование, просить не ставить больше ударных систем у нашего дома?».

«Мы что ли кому-то угрожаем? Не мы пришли к границам США — к нам пришли».

«Ни дюйма на Восток, — сказали нам в девяностые годы. И чего? Надули».

О плановой помощи в случае новой волны и диспансеризации после ковида

«В первый период борьбы с ковидом плановая помощь пострадала. Но это естественно, потому что часть лечебных заведений нужно было перепрофилировать, чтобы забрать койки под больных ковидом. Нужно было перепрофилировать персонал. Изменить маршрутизацию пациентов (…) Проблем было много. Надеюсь, что у нас больше не будет никаких дефицитов. Хотя вот недавно возникла проблема с кислородом»

«В целом, нам удалось собрать в кулак все наши силы и достаточно эффективно противостоять всем этим вопросам».

«Постковидная диспансеризация пока работает не так эффективно. Ее прошли только около 1 млн человек».

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

О газовом кризисе и «Газпроме»

«Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. Еще и увеличил поставку на 20%, и в Европу в целом увеличивает поставки. Это единственная компания, единственная страна, которая так себя ведет. Например, американские поставщики сняли с европейского рынка сжиженный газ, утащили их на премиальные рынки Китая и других стран, потому что там больше платят».

«Пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют. И не думают, что они такие умные. Проблемы, которые они создали сами себе пусть сами и решают, а мы готовы им помочь».

О Союзном государстве

«Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции Евросоюза. Я уже не говорю про совместную валюту (…). Но нам сначала надо синхронизировать наше экономическое законодательство».

Главный вопрос сейчас — налоговое и фискальное законодательство.

«Александр Григорьевич и вся его команда непростые переговорщики, но мы достигли согласия по тому, какими темпами должно все это идти».

О мусоре

«В целом так называемая мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается. Первоочередная задача на этом пути заключалась в создании соответствующих операторов. Они созданы во всех регионах, начали работать, количество площадок в разы увеличилось. Сейчас мы идем с опережением плана на 40%. То же касается и объектов, где перерабатываются отходы, это же касается и новых полигонов. Конечно, всегда есть вопрос, как объяснить людям экономическую и экологическую целесообразность. Надо показывать людям как они работают. Есть примеры, когда они работают в центре городов, и на жизнь, экологию не оказывают никакого негативного влияния. Тогда уверен, что консенсус будет найден».

О пытках в СИЗО

«Что касается пыток и вообще жестокого обращения с людьми, которые находятся в местах лишения свободы. К сожалению, это проблема не только России. Это общемировая проблема».

«Мы говорим о развитии пенитенциарной системы. Строительстве новых пенитенциарных учреждений. Построили же новые «Кресты» в Ленинградской области — это [строить новые здания тюрем] надо делать. Потому что даже внешний фактор здесь играет значение».

«При оценке этой ситуации, нужно опираться на данные следствия. Семнадцать уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Там уже порядка десятка уволенных. Там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя».

«Да, проблема есть. Нам надо спокойненько с этим работать. И опираться на добросовестное расследование этих преступлений — а это именно преступления, — которые были совершены».

О Донбассе

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе».

«Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях этого нет, и мы на такое не соглашались».

«Минские соглашения подразумевают по сути автономию Донбасса. Нужно внести изменения в конституцию Украины, провести выборы, провести амнистию. Но Киев ничего этого не делает».

О заказчиках убийств Политковской и Немцова

«Я все сделал, чтобы раскрыть эти преступления. (...) За совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что это не заказчики, что заказчики скрылись, но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Мы все сделали, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И вообще, это сведение счетов идет только во вред нашей стране. Даже если речь идет о мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Но государство будет бороться с криминальными проявлениями».

О налаживании отношений с Украиной

«Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной любой ценой, идем на все практически. Но как их можно выстроить с руководством Украины, с тем, что они делают? Это невозможно».

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